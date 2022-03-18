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Üretimden kaldırıldı

ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer

HP8230/03

4.2

| (10) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor

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4.2

5 üzerinden

10

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
1

18/03/2022

Türkiye

Türkiye

güzel marka

sağlam ve kaliteli bir marka philips .............

Avantajlar

sağlam

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-03-18

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2020-03-18

31/01/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Phılıps ayrıcalığı ve günümüzdeki yeri

Phılıps marka geçmişi deneyimi, güvenirliliği,tabiki ürünün kullanım kolaylığı hepsi bir arada ihtiyaca cevap veren bir ürün...

Avantajlar

Isı ve hızı, Watt gücü

Dezavantajlar

Boyutu

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-30

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-30

31/07/2018

Türkiye

Türkiye

Harika ötesi

Philips ürünlerini oldum olası sevmişimdir. gerek kalite gerekse performans olarak çok iyi bir firma. Ürüne gelecek olursak aslında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Uzun zamandır kullanıyorum. Gerçekten çok iyi... Tüm ihtiyacımı karşılar nitelikte bir ürün. Gözüm kapalı tavsiye ederim.... Teşekkürler...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme DryCare Advanced HP8230/00 Saç kurutma makinesi için yapılmıştır

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