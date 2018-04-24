2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir.
Tüm vücut
ve bikini bölgesi düzeltici aparat
Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için optimum açıda kalmasını sağlar
Ekstra yakın epilasyon için en kısa tüyleri bile kaldırır ve aynı zamanda daha nazik tüy alma için cildinizi rahatlatır
Daha fazla cilt hassasiyeti için özel olarak uyarlanmıştır ve hassas bölgelerde daha nazik epilasyona olanak verir.
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
cekku
24/04/2018
Türkiye
İhtiyacı karşılayan bir ürün
Ürün genel olarak güzel, acı hissi çok vermiyor. 6 senedir kullanıyorum herhangi bir arıza ile karşılaşmadım. tüyleri kopartma durumu yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır
SENOLBABA42
08/05/2012
Türkiye
AMACA ÇOK UYGUN BİR ÜRÜN
BU ÜRÜNÜ EŞİM KULLANIYOR GAYET MEMNUN VE TAVSİYE DE EDİYOR BU ÜRÜNÜDE TEKNOSADAN ALDIK DAHA ÖNCE KULLANDIĞI BİR BAŞKA MARKAYA GÖRE DAHA AZ ACITIYOR
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır