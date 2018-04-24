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Üretimden kaldırıldı

SatinelleEpilatör

HP6609/01

4

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel sonuçlar için en kısa tüyleri bile yakalar

İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon

  • Tüm vücut

  • ve bikini bölgesi düzeltici aparat

Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı

Etkili ve nazik epilasyon için Opti-start ve masaj başlığı

Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için optimum açıda kalmasını sağlar

Yakın ve daha hassas epilasyon için bu aparatı kullanın

Yakın ve daha hassas epilasyon için bu aparatı kullanın

Ekstra yakın epilasyon için en kısa tüyleri bile kaldırır ve aynı zamanda daha nazik tüy alma için cildinizi rahatlatır

Hassas ciltler için hassas başlık

Hassas ciltler için hassas başlık

Daha fazla cilt hassasiyeti için özel olarak uyarlanmıştır ve hassas bölgelerde daha nazik epilasyona olanak verir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

24/04/2018

Türkiye

Türkiye

İhtiyacı karşılayan bir ürün

Ürün genel olarak güzel, acı hissi çok vermiyor. 6 senedir kullanıyorum herhangi bir arıza ile karşılaşmadım. tüyleri kopartma durumu yok.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

AMACA ÇOK UYGUN BİR ÜRÜN

BU ÜRÜNÜ EŞİM KULLANIYOR GAYET MEMNUN VE TAVSİYE DE EDİYOR BU ÜRÜNÜDE TEKNOSADAN ALDIK DAHA ÖNCE KULLANDIĞI BİR BAŞKA MARKAYA GÖRE DAHA AZ ACITIYOR

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle HP6609/01 Epilator için yapılmıştır

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