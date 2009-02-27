İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İpeksi bir cilt için son derece yakın epilasyon
En kısa tüyleri bile kökünden alarak cildinizin haftalarca ipeksi bir yumuşaklıkta kalmasını sağlayan bu yeni Philips sistemiyle epilasyona başlayın. En iyi sonuçları almanıza yardımcı olan ve yeni başlayanlara yönelik aparatlardan oluşan benzersiz bir set ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün
Epilatör
Toplam:
Bu kombi aparatı, cildinizi epilasyon öncesi rahatlatırken sürekli cilt teması amacıyla epilatörün, kesintisiz etkili tüy alma için optimum açıda kalmasını sağlar
Ekstra yakın epilasyon için en kısa tüyleri bile kaldırır ve aynı zamanda daha nazik tüy alma için cildinizi rahatlatır
Daha fazla cilt hassasiyeti için özel olarak uyarlanmıştır ve hassas bölgelerde daha nazik epilasyona olanak verir.
Bikini bölgesinde hassas düzeltme ve şekillendirme için bikini bölgesi düzeltme başlığı
Cihazın yuvarlak şekli tüyleri rahatça almanız için elinize tam olarak oturur. Üstelik harika görünür!
Ayrıca hipoalerjenik diskler optimum hijyeni sağlar.
Daha fazla hijyen için başlık çıkarılıp musluk suyu altında temizlenebilir
Ekstra hassas epilasyon için hız 1 ve ekstra etkili epilasyon için hız 2
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