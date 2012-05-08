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Üretimden kaldırıldı

Salon EssentialSaç kurutma makinesi

HP4931/00

3

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Saçınızı özenle kurutun

Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur.

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Salon Essential

Saçınızı özenle kurutun

  • 1200W

  • Katlanabilir

En güzel sonuçlar için 1200W güçle nazik kurutma

En güzel sonuçlar için 1200W güçle nazik kurutma

Bu 1200W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücüyle her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

Üç farklı ayarla daha fazla kontrol

Üç farklı ayarla daha fazla kontrol

Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.

Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
4
2
1

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Küçük Pratik

Tatile çıkarken yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ürün. Küçük pratik profosyonel anlamda iş görmek isteyenler için yeterli gelmeyeceğine eminim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Salon Essential HP4931/00 Hairdryer için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Salon Essential HP4931/00 Hairdryer için yapılmıştır

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