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Saçınızı özenle kurutun
Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı özenle kurutun
Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün
Saçınızı özenle kurutun
Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Saçınızı özenle kurutun
Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün
Saç kurutma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu 1200W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücüyle her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
Soğuk hava ayarı, saçın zarar görmesini önleyen ve saçı nazik bir biçimde kurutan düşük ısı ayarıdır. Tüm saç tipleri için uygun olmakla birlikte bu ayar özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir. Sıcak yaz ayları içinse mükemmel bir seçenektir.
Bu saç kurutma makinesi katlanabilir bir kola sahiptir. Sonuç olarak bu küçük ve kompakt makine en küçük yerlere dahi sığar ve her yere götürülebilir.
Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Servis İmkanları