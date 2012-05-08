2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Saçınızı özenle kurutun
Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur.
1200W
Katlanabilir
Bu 1200W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücüyle her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.
Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını öndeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
seyyah16
08/05/2012
Türkiye
Küçük Pratik
Tatile çıkarken yanınızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ürün. Küçük pratik profosyonel anlamda iş görmek isteyenler için yeterli gelmeyeceğine eminim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Salon Essential HP4931/00 Hairdryer için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Salon Essential HP4931/00 Hairdryer için yapılmıştır