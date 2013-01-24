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    Salon Essential

    Saç kurutma makinesi

    HP4931/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Saçınızı özenle kurutun Saçınızı özenle kurutun Saçınızı özenle kurutun
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      Salon Essential Saç kurutma makinesi

      HP4931/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Saçınızı özenle kurutun

      Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Salon Essential Saç kurutma makinesi

      Saçınızı özenle kurutun

      Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün

      Saçınızı özenle kurutun

      Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Salon Essential Saç kurutma makinesi

      Saçınızı özenle kurutun

      Bu kullanımı kolay saç kurutma makinesi ile saçınıza özen gösterin. Salon Essential katlanabilir ve 1200 W güç ile saçınızı en iyi seviyede kurutur. Tüm faydaları görün

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        Salon Essential

        Salon Essential

        Saç kurutma makinesi

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        Saçınızı özenle kurutun

        Salon Essential

        • 1200W
        • Katlanabilir
        En güzel sonuçlar için 1200W güçle nazik kurutma

        En güzel sonuçlar için 1200W güçle nazik kurutma

        Bu 1200W airstyler, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücüyle her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Üç farklı ayarla daha fazla kontrol

        Üç farklı ayarla daha fazla kontrol

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Saç kurutma makinesinin kurutma başlığı, hava akışını önündeki açıklık aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu özellik, hassas şekillendirme sağlar ve saç modelini düzeltmek veya tamamlamak için idealdir.

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, saçın zarar görmesini önleyen ve saçı nazik bir biçimde kurutan düşük ısı ayarıdır. Tüm saç tipleri için uygun olmakla birlikte bu ayar özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir. Sıcak yaz ayları içinse mükemmel bir seçenektir.

        Kolay taşıma için katlanabilir kol

        Kolay taşıma için katlanabilir kol

        Bu saç kurutma makinesi katlanabilir bir kola sahiptir. Sonuç olarak bu küçük ve kompakt makine en küçük yerlere dahi sığar ve her yere götürülebilir.

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kolay asma halkası ile rahat saklama

        Kauçuk asma halkası tutma yerinin tabanında yer alır ve özellikle ev ve otel kullanımında oldukça rahat bir saklama seçeneği sunar.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1200  W
          Kordon uzunluğu
          1,6  m
          Renk/kaplama
          Yeşil
          Gerilim
          220-240  V
          Malzeme muhafazası şekillendirici
          PC

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-Box ağırlığı
          3851  g
          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          333  g
          F-box boyutları
          84x136x202  mm
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          432  g
          A-box boyutları
          283x356x225  mm
          A-box içinde F-box sayısı
          8

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
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