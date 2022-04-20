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Saç Şekillendirme Seti
Üretimden kaldırıldı
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HP4698/01
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Kullanıcı kılavuzu
Tümü (6)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Bukle Maşamı kısa saçta kullanabilir miyim?
Saç Şekillendiricimi ıslak saçta kullanabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips Düzleştiricim saçımı düzleştirmiyor