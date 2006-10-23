Her durumda son modayı yaratın
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her durumda son modayı yaratın
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Her durumda son modayı yaratın
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her durumda son modayı yaratın
Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün
Saç Şekillendirme Seti
Toplam:
Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.
Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.
Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.
Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Seramik plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve mükemmel düzlükte ve parlaklıkta saçlar sağlar.
Çok yönlü şekillendirme araçları ile hayal edebildiğiniz tüm saç stilleri mümkündür. Yaratıcı olun!
En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.
Küçük bukleler ve lüleler yapmak için yapmanız gereken küçük çaplı bir bukle maşası kullanmaktır.
Bu orijinal maşa biçimi ile mükemmel şekiller, örgüler ve dalgalar oluşturabilirsiniz.
Güzel bukleler ve dalgalar yapmak için ihtiyacınız olan şey bu büyük çaplı bukle aparatıdır.
Bukle maşasında belirlenen spirallerle kolayca gevşek dalgalar elde edebilirsiniz.
Klipsleri kullanarak bölümlere ayırın, böylece saçı daha kolay şekillendirebilirsiniz.
Bu Isıya Dayanıklı kılıf hareket halinde şıklık için mükemmeldir. Şekillendiricinin soğumasını beklemeyi unutun. Yalnızca birlikte verilen ısıya dayanıklı kılıfın içinde tutun.
Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.
Lojistik verileri
Palet
Saç tipi
Lojistik verileri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Servis İmkanları
A-box ağırlık ve boyutlar
F-box ağırlık ve boyutlar