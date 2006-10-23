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    Saç Şekillendirme Seti

    HP4698/01
    Genel Derecelendirme / 5
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      Saç Şekillendirme Seti

      HP4698/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Her durumda son modayı yaratın

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Şekillendirme Seti

      Her durumda son modayı yaratın

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Her durumda son modayı yaratın

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saç Şekillendirme Seti

      Her durumda son modayı yaratın

      Mükemmel saç stilleri elde etmenin yollarını saymak ister misiniz? SalonMultistylist 10'u 1 arada, on çok yönlü seramik şekillendirme aparatına sahiptir. Aklınıza gelen saç şekillerini yaratmak için mükemmeldir. Tüm faydaları görün

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        Saç Şekillendirme Seti

        Saç Şekillendirme Seti

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        Her durumda son modayı yaratın

        SalonMultistylist 10'u 1 arada saç şekillendirici

        • 10 aparatlı
        • Seramik
        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Pürüzsüz, ipeksi ve parlak saçlar için seramik plakalar

        Seramik, mikroskobik derecede düz ve doğası gereği dayanıklıdır ve düzleştirici plakaları için en ideal malzemelerden biridir. Plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve size mükemmel parlaklıkta saçlar sunar.

        Sürgülü fırça ile daha fazla hacim ve güzel dalgalar

        Sürgülü fırça ile daha fazla hacim ve güzel dalgalar

        Bu aparat daha fazla hacim ve şık dalgalı saçlar sağlamak amacıyla maşanın üzerine kolayca yerleştirilebilir.

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile daha fazla koruma ve parlak sonuçlar

        Gelişmiş Philips EHD+ Eşit ısı dağılımı teknolojisi ile şekillendirici ısıyı her zaman, yüksek sıcaklıklarda dahi eşit olarak dağıtır ve sıcak noktaların zarar görmesini engeller. Bu, daha fazla koruma anlamına gelir ve saçlarınızı sağlıklı ve parlak tutar.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır, şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığı elde edebilirsiniz.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Kullanıma hazır gösterge ışığı

        Bu gösterge ile şekillendiricinin uygun sıcaklığa ulaştığını ve kullanıma hazır olduğunu hemen görebilirsiniz.

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bir saat sonra otomatik kapanma

        Bazı saç düzleştiriciler ve bukle maşaları, otomatik kapatma özelliği ile donatılmıştır. Bu özellik, içinizi rahat tutmak için tasarlanmıştır. Cihazı açık unuttuğunuzda cihaz, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        Düzleştirici aparatı ile güzel ve şık saçlar

        Seramik plakalar saçlarınızda kolayca kayar ve mükemmel düzlükte ve parlaklıkta saçlar sağlar.

        10 farklı aparat ile sınırsız şekillendirme olanağı

        Çok yönlü şekillendirme araçları ile hayal edebildiğiniz tüm saç stilleri mümkündür. Yaratıcı olun!

        Sürgülü spiral ile güzel bukleler

        En güzel bukleleri oluşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yalnızca kıvrımları takip etmeniz yeterli.

        Küçük bukle maşası ile küçük bukleler ve lüleler

        Küçük bukleler ve lüleler yapmak için yapmanız gereken küçük çaplı bir bukle maşası kullanmaktır.

        Örgülü dalgalar için düz maşa

        Bu orijinal maşa biçimi ile mükemmel şekiller, örgüler ve dalgalar oluşturabilirsiniz.

        Büyük bukleler için büyük bukle maşası

        Güzel bukleler ve dalgalar yapmak için ihtiyacınız olan şey bu büyük çaplı bukle aparatıdır.

        Spiral bukle maşası ile gevşek dalgalar

        Bukle maşasında belirlenen spirallerle kolayca gevşek dalgalar elde edebilirsiniz.

        Ürünle birlikte: Kolay şekillendirme için klipsler

        Klipsleri kullanarak bölümlere ayırın, böylece saçı daha kolay şekillendirebilirsiniz.

        Isıya dayanıklı saklama kılıfı

        Bu Isıya Dayanıklı kılıf hareket halinde şıklık için mükemmeldir. Şekillendiricinin soğumasını beklemeyi unutun. Yalnızca birlikte verilen ısıya dayanıklı kılıfın içinde tutun.

        Emniyet standı ile kolay kullanım

        Emniyet standı ile maşanızı kullanım sırasında güvenli bir şekilde bırakabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Lojistik verileri

          CTV kodu
          8844-698-01

        • Palet

          Tabakaların sayısı
          5
          Palet boyutları
          1200x800x100 mm
          Tabaka başına A-box sayısı
          6
          Palet sayısı
          240 pcs

        • Saç tipi

          Mevcut saç tipi
          • Düz
          • Dalgalı
          • Kıvırcık
          Sonuç
          Farklı tarzlar
          Saç kalınlığı
          ince
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta
          Hassas saçlar için
          Evet

        • Lojistik verileri

          EAN F-box
          8710103203926
          Menşei
          Çin
          EAN A-box
          8710103203933

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          100-240 V
          Renk/kaplama
          Koyu lacivert tonlu metalik gece mavisi
          Ana Malzeme
          PC

        • Teknik özellikler

          Güç
          25 W
          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Servis İmkanları

          Değiştirme
          Evet

        • A-box ağırlık ve boyutlar

          A-box içinde F-box sayısı
          8
          A-box boyutları
          590x255x370(Y) mm
          A-box hacmi
          55666.5 cm³
          A-Box ağırlığı
          800 g

        • F-box ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          296x40x80,5(Y) mm
          F-box boyutları
          350x70x240(Y) mm
          Ek parçalar dahil ürünün net ağırlığı
          734 g
          F-box hacmi
          5880 cm³
          F-box ağırlığı (ürün dahil)
          1060 g

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