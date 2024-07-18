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3000 Serisi Airfryer XL
Üretimden kaldırıldı
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HD9270/66
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User Manual Philips Essential Airfryer XL HD927x Turkish
Tümü (15)
Philips Airfryer'ımın sepetini tavadan nasıl çıkarırım?
Philips Airfryer Tavamdaki kauçuk tıkacı çıkarmam gerekir mi?
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer'ımın açma/kapama düğmesi ışığı kapanmıyor
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