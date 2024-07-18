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3000 Serisi Airfryer XL

Üretimden kaldırıldı

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3000 SerisiAirfryer XL

HD9270/66

3000 Serisi Airfryer XL

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

UKCA-Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 469.3 kB
  • 18 July 2024

User Manual Philips Essential Airfryer XL HD927x Turkish

  • PDF dosya, 1.3 MB
  • 11 March 2024

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