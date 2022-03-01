%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün
Airfryer XL
Toplam:
Philips Essential Airfryer, en sevdiğiniz çıtır çıtır yemekleri pişirmek için sıcak havayı kullanarak %90'a kadar daha az yağlı* pişirme sağlar.
Benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı ile Rapid Air Teknolojisi, sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yiyecekler hazırlamanızı sağlar.
Philips, dünyanın lider az yağlı fritöz markasıdır**
Uzman ekibimiz 10 yılı aşkın bir süredir Airfryer teknolojisini mükemmelleştirmek için çalışıyor.
Philips Airfryer XL, aileniz düşünülerek tasarlanmıştır. 1,2 kg kapasiteli sepet, 6,2 l tava ile birlikte çeşitli yemekler pişirmenize yardımcı olur. Aileniz ve arkadaşlarınız için tek seferde 5 porsiyon hazırlayın.
Yemeğinizin keyfini hazır olduğunuzda çıkarın. Sıcak Tutma moduna basarak yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekletebilirsiniz.
Yeni Philips Essential Airfryer sınırsız olanaklar dünyasının kapılarını aralıyor: Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma. İstediğiniz yiyeceği, istediğiniz zaman mükemmel bir şekilde pişirir.
Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Airfryer'ın QuickClean sepeti, kolay temizleme için yapışmaz bir kaplamaya sahiptir. Havayla kızartma, evinizi o bilindik ağır kızartma kokusundan kurtarır.
Tek bir dokunuşla pişirin. Önceden ayarlanmış programlar arasında donmuş atıştırmalıklar, taze kızartmalar, et, balık, tavuk but, kek ve hatta ızgara sebzeler yer alır.
Daha lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için Airfryer'ınızın tüm potansiyelini açığa çıkarın. Zamandan kazandıran özellikleri keşfedin ve her gün hem sizin hem de ailenizin bayıldığı ev yemeklerini hazırlamak için aşçılık becerilerinizi geliştirin.
Ailenizin tercihlerine göre günlük tarif önerileri alın. NutriU uygulamasını kullandıkça ihtiyaçlarınıza daha uygun leziz tarifler alma şansınız artar. Diğer aşçılardan ilham alın ve sizinle benzer damak tadına sahip kişileri takip edin***.
Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz ağzınıza layık yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. NutriU uygulamasındaki tarifler, günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.
Çift katmanlı aksesuar, Airfryer'ın pişirme alanını optimize eder.
Tasarım
Aksesuarlar
Servis
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım ve kaplama
Aksesuarlar dahil
Menşei
Teknik özellikler
Sürdürülebilirlik
Genel özellikler