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    Essential

    Airfryer XL

    HD9270/66
    Genel Derecelendirme / 5
    • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar! %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar! %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
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      Essential Airfryer XL

      HD9270/66
      Genel Derecelendirme / 5

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün

      Essential Airfryer XL

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün

      Essential Airfryer XL

      %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

      Philips, Dünyanın 1 Numaralı Airfryer'ını herkesin evine getiriyor. Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin. Tüm faydaları görün

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        Essential

        Essential

        Airfryer XL

        Toplam:

        %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

        Rapid Air teknolojisi sayesinde

        • Rapid Air teknolojisi
        • 1,2 kg, 6,2 l
        • Gri
        • + 1 aksesuar
        %90'a kadar daha az yağlı kızartmalar*

        %90'a kadar daha az yağlı kızartmalar*

        Philips Essential Airfryer, en sevdiğiniz çıtır çıtır yemekleri pişirmek için sıcak havayı kullanarak %90'a kadar daha az yağlı* pişirme sağlar.

        Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

        Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

        Benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı ile Rapid Air Teknolojisi, sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanarak veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yiyecekler hazırlamanızı sağlar.

        1 Numaralı az yağlı fritöz

        1 Numaralı az yağlı fritöz

        Philips, dünyanın lider az yağlı fritöz markasıdır**

        10 yılı aşkın Airfryer uzmanlığı

        10 yılı aşkın Airfryer uzmanlığı

        Uzman ekibimiz 10 yılı aşkın bir süredir Airfryer teknolojisini mükemmelleştirmek için çalışıyor.

        Tüm aile için XL Boyut.

        Tüm aile için XL Boyut.

        Philips Airfryer XL, aileniz düşünülerek tasarlanmıştır. 1,2 kg kapasiteli sepet, 6,2 l tava ile birlikte çeşitli yemekler pişirmenize yardımcı olur. Aileniz ve arkadaşlarınız için tek seferde 5 porsiyon hazırlayın.

        Sıcak tutma özelliği

        Sıcak tutma özelliği

        Yemeğinizin keyfini hazır olduğunuzda çıkarın. Sıcak Tutma moduna basarak yemeğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta bekletebilirsiniz.

        Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma

        Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma

        Yeni Philips Essential Airfryer sınırsız olanaklar dünyasının kapılarını aralıyor: Kızartma. Fırınlama. Izgara. Fırında kızartma. Hatta ısıtma. İstediğiniz yiyeceği, istediğiniz zaman mükemmel bir şekilde pişirir.

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Kullanımı ve temizlemesi kolay

        Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Airfryer'ın QuickClean sepeti, kolay temizleme için yapışmaz bir kaplamaya sahiptir. Havayla kızartma, evinizi o bilindik ağır kızartma kokusundan kurtarır.

        7 ön ayarlı dokunmatik ekran

        7 ön ayarlı dokunmatik ekran

        Tek bir dokunuşla pişirin. Önceden ayarlanmış programlar arasında donmuş atıştırmalıklar, taze kızartmalar, et, balık, tavuk but, kek ve hatta ızgara sebzeler yer alır.

        Ev yapımı. Kullanımı kolay.

        Ev yapımı. Kullanımı kolay.

        Daha lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için Airfryer'ınızın tüm potansiyelini açığa çıkarın. Zamandan kazandıran özellikleri keşfedin ve her gün hem sizin hem de ailenizin bayıldığı ev yemeklerini hazırlamak için aşçılık becerilerinizi geliştirin.

        Yemek tarifleri tercihlerinize göre kişiselleştirilir

        Yemek tarifleri tercihlerinize göre kişiselleştirilir

        Ailenizin tercihlerine göre günlük tarif önerileri alın. NutriU uygulamasını kullandıkça ihtiyaçlarınıza daha uygun leziz tarifler alma şansınız artar. Diğer aşçılardan ilham alın ve sizinle benzer damak tadına sahip kişileri takip edin***.

        Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

        Sağlıklı yaşam için lezzetli Airfryer tarifleri

        Lezzetli, sağlıklı ve hızlıca hazırlayabileceğiniz ağzınıza layık yüzlerce Airfryer tarifini keşfedin. NutriU uygulamasındaki tarifler, günlük pişirme için beslenme uzmanları tarafından hazırlanır.

        Şişli, ekstra çift katmanlı raf aksesuarı ile

        Çift katmanlı aksesuar, Airfryer'ın pişirme alanını optimize eder.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Aksesuarlar

          Dahildir
          Çift katman

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          403x315x307 mm
          Ürün ağırlığı
          5,55 kg

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        • Aksesuarlar dahil

          Şişli, çift katmanlı raf
          Evet

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Güç
          2000 W
          Kordon uzunluğu
          0,8 m

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Açma/kapama düğmesi
          • Hazır sinyali
          • Sıcaklık ayar düğmesi
          • Güç açık ışığı
          • QuickClean
          • LED ekran
          • Patentli Rapid Air Teknolojisi
          • Zaman kontrolü

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            • Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
            • *Kaynak: Euromonitor International Ltd. Düşük yağlı fritöz kategorisi tanımı; birim cinsinden perakende satış hacmi, 2020 verileri
            • **Yalnızca NutriU topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir
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