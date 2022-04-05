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  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
  • %90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*

Üretimden kaldırıldı

3000 SerisiAirfryer XL

HD9270/66

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
%90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*
Rapid Air Teknolojisi sayesinde dışı çıtır, içi yumuşacık sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarın. Her gün yüzlerce lezzetli tarif keşfetmek için NutriU uygulamasını indirin.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Rapid Air teknolojisi sayesinde

%90'a varan oranda daha az yağ ile leziz yemekler!*

  • Gri

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Gri

  • + 1 aksesuar

Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

Rapid Air teknolojisi ile sağlıklı kızartma

Rapid Air Teknolojisi, benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yemekler hazırlamanızı sağlar.

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Yağa ihtiyaç duymadan sağlıklı yemekler pişirmek için sıcak havada pişirme özelliği

Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)

10 yılı aşkın Airfryer uzmanlığı

10 yılı aşkın Airfryer uzmanlığı

Uzman ekibimiz 10 yılı aşkın bir süredir Airfryer teknolojisini mükemmel hale getirmek için çalışıyor.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

05/04/2022

Türkiye

Türkiye

Super bir ürün

XXL modeline de sahibim ve her ikisi de mükemmel çalışıyor. Artık fırın, yağ ve koku ile uğraşmıyoruz. Harika bir teknoloji.

Avantajlar

Tam olarak anlatıldığı gibi hiç bir eksiği yok.

Dezavantajlar

Bulamadım

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

19/03/2022

Türkiye

Türkiye

Hızlı,Sağlıklı,Lezzetli kızartmalar için

Ürün gerçekten güzel çok hızlı çok pratik yağsız pişirme yaptığı için sağlıklı. Essential Airfryer XL sayesinde artık trans yağ diye bir kavram yok

Avantajlar

Yağsız pişirme veya minimum yağ kullanımı

Dezavantajlar

Kutu içerisinden ayrıntılı kullanım kılavuzu çıkmıyor farklı diller için hazırlanan uyarı önlemler yerine kullanma kılavuzu konulabilirdir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.

  2. Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.

  3. Yalnızca HomeID topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir

  4. A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümünü temel alan ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.