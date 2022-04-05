2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Gri
1,2 kg, 6,2 l
Gri
+ 1 aksesuar
Rapid Air Teknolojisi, benzersiz "deniz yıldızı" tasarımı sayesinde sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşacık leziz yemekler hazırlamanızı sağlar.
Philips Airfryer, en sevdiğiniz yemekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek için sıcak hava kullandığından, klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırıldığında %90'a* varan oranda daha az yağ ile daha sağlıklı yemekler pişirebilirsiniz.* (1 yemek kaşığı yağ ile 1 kg taze patates kızartması ve 2 L yağ ile geleneksel derin kızartma karşılaştırması)
Uzman ekibimiz 10 yılı aşkın bir süredir Airfryer teknolojisini mükemmel hale getirmek için çalışıyor.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Dazejar
05/04/2022
Türkiye
Super bir ürün
XXL modeline de sahibim ve her ikisi de mükemmel çalışıyor. Artık fırın, yağ ve koku ile uğraşmıyoruz. Harika bir teknoloji.
Avantajlar
Tam olarak anlatıldığı gibi hiç bir eksiği yok.
Dezavantajlar
Bulamadım
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
hmalkoc
19/03/2022
Türkiye
Hızlı,Sağlıklı,Lezzetli kızartmalar için
Ürün gerçekten güzel çok hızlı çok pratik yağsız pişirme yaptığı için sağlıklı. Essential Airfryer XL sayesinde artık trans yağ diye bir kavram yok
Avantajlar
Yağsız pişirme veya minimum yağ kullanımı
Dezavantajlar
Kutu içerisinden ayrıntılı kullanım kılavuzu çıkmıyor farklı diller için hazırlanan uyarı önlemler yerine kullanma kılavuzu konulabilirdir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.
Derin yağlı fritöz ve wok tavada kızartmaya kıyasla, hazırlanan tavuk etinin yağ içeriğiyle karşılaştırılmıştır.
Yalnızca HomeID topluluğu bulunan ülkelerde geçerlidir
A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF ayarı 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümünü temel alan ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.