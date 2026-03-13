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Essential Airfryer XL
Üretimden kaldırıldı
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HD9260/90
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EU Declaration of conformity Philips Essential Airfryer XL HD9260/90 - English (US)
User Manual Airfryer HD926x TR
Tümü (13)
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer için nereden tarif bulabilirim?
Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?
Philips Airfryer'ımın ekranı 5 veya 6 çizgi gösteriyor
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