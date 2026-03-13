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Essential Airfryer XL

Üretimden kaldırıldı

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EssentialAirfryer XL

HD9260/90

Essential Airfryer XL

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

EU Declaration of conformity Philips Essential Airfryer XL HD9260/90 - English (US)

  • PDF dosya, 1.3 MB
  • 13 March 2026

User Manual Airfryer HD926x TR

  • PDF dosya, 3 MB
  • 13 March 2026

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