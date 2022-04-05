%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

Artık kızartmalarınızda yağ yerine hava kullanın. Üstün RapidAir teknolojisine sahip tek fritöz olan Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az ilave yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartır ve %90'a kadar daha az yağlı sonuçlar sunar. 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayan Philips RapidAir ile daha çıtır yemeklerin keyfini çıkarın.