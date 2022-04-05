2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Rapid Air teknolojisi
1,2 kg, 5 porsiyon
Siyah
Philips Airfryer, "deniz yıldızı" şeklindeki alt yüzey tasarımıyla hızla sirküle edilen yüksek sıcaklıktaki havayı kullanarak optimum ısı dağıtımı sağlar. Bu benzersiz kombinasyon sayesinde Airfryer, çeşitli yiyecekleri çok az ilave yağ ile veya hiç yağ olmadan pişirerek lezzetli ve çıtır sonuçlar sunar.
Philips Airfryer XL, aileniz düşünülerek tasarlanmıştır. 7 L kapasiteli tava çeşitli yemekler pişirmenize olanak tanır. Aileniz ve arkadaşlarınız için tek seferde 5 porsiyon yemek pişirin veya 1,2 kg patates kızartın.
Herkesin favori bir yemeği vardır. İster sıcak bir kahvaltı ister tüm ailenin sevdiği bir yemek olsun, Philips Airfryer XL ile en sevdiğiniz yemek için mükemmel süreyi ve sıcaklığı kolayca kaydederek stressiz pişirme deneyiminin keyfini çıkarın.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Dazejar
05/04/2022
Türkiye
Super bir ürün
XXL modeline de sahibim ve her ikisi de mükemmel çalışıyor. Artık fırın, yağ ve koku ile uğraşmıyoruz. Harika bir teknoloji.
Avantajlar
Tam olarak anlatıldığı gibi hiç bir eksiği yok.
Dezavantajlar
Bulamadım
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
hmalkoc
19/03/2022
Türkiye
Hızlı,Sağlıklı,Lezzetli kızartmalar için
Ürün gerçekten güzel çok hızlı çok pratik yağsız pişirme yaptığı için sağlıklı. Essential Airfryer XL sayesinde artık trans yağ diye bir kavram yok
Avantajlar
Yağsız pişirme veya minimum yağ kullanımı
Dezavantajlar
Kutu içerisinden ayrıntılı kullanım kılavuzu çıkmıyor farklı diller için hazırlanan uyarı önlemler yerine kullanma kılavuzu konulabilirdir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Klasik fırında patates kızartması ve tavuk butlarıyla karşılaştırılmıştır
Philips Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır
Klasik Philips fritözde pişirilen taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır