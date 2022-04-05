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  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
  • %90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
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Üretimden kaldırıldı

EssentialAirfryer XL

HD9260/90

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!
Artık kızartmalarınızda yağ yerine hava kullanın. Üstün RapidAir teknolojisine sahip tek fritöz olan Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri çok az ilave yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartır ve %90'a kadar daha az yağlı sonuçlar sunar. 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayan Philips RapidAir ile daha çıtır yemeklerin keyfini çıkarın.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

Daha çıtır sonuçlar için 7 kat daha hızlı hava akışı*

%90'a kadar daha az yağlı* leziz kızartmalar!

  • Rapid Air teknolojisi

  • 1,2 kg, 5 porsiyon

  • Siyah

7 kat daha hızlı hava akışıyla* orijinal Airfryer

7 kat daha hızlı hava akışıyla* orijinal Airfryer

Philips Airfryer, "deniz yıldızı" şeklindeki alt yüzey tasarımıyla hızla sirküle edilen yüksek sıcaklıktaki havayı kullanarak optimum ısı dağıtımı sağlar. Bu benzersiz kombinasyon sayesinde Airfryer, çeşitli yiyecekleri çok az ilave yağ ile veya hiç yağ olmadan pişirerek lezzetli ve çıtır sonuçlar sunar.

XL boyut, 1,2 kg pişirme kapasitesi

XL boyut, 1,2 kg pişirme kapasitesi

Philips Airfryer XL, aileniz düşünülerek tasarlanmıştır. 7 L kapasiteli tava çeşitli yemekler pişirmenize olanak tanır. Aileniz ve arkadaşlarınız için tek seferde 5 porsiyon yemek pişirin veya 1,2 kg patates kızartın.

Kullanışlı "Favorinizi kaydedin" pişirme ayarı

Kullanışlı "Favorinizi kaydedin" pişirme ayarı

Herkesin favori bir yemeği vardır. İster sıcak bir kahvaltı ister tüm ailenin sevdiği bir yemek olsun, Philips Airfryer XL ile en sevdiğiniz yemek için mükemmel süreyi ve sıcaklığı kolayca kaydederek stressiz pişirme deneyiminin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

05/04/2022

Türkiye

Türkiye

Super bir ürün

XXL modeline de sahibim ve her ikisi de mükemmel çalışıyor. Artık fırın, yağ ve koku ile uğraşmıyoruz. Harika bir teknoloji.

Avantajlar

Tam olarak anlatıldığı gibi hiç bir eksiği yok.

Dezavantajlar

Bulamadım

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

19/03/2022

Türkiye

Türkiye

Hızlı,Sağlıklı,Lezzetli kızartmalar için

Ürün gerçekten güzel çok hızlı çok pratik yağsız pişirme yaptığı için sağlıklı. Essential Airfryer XL sayesinde artık trans yağ diye bir kavram yok

Avantajlar

Yağsız pişirme veya minimum yağ kullanımı

Dezavantajlar

Kutu içerisinden ayrıntılı kullanım kılavuzu çıkmıyor farklı diller için hazırlanan uyarı önlemler yerine kullanma kılavuzu konulabilirdir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 Serisi HD9270/66 Airfryer XL için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Klasik fırında patates kızartması ve tavuk butlarıyla karşılaştırılmıştır

  2. Philips Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır

  3. Klasik Philips fritözde pişirilen taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır