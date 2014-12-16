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  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
  • Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın

Üretimden kaldırıldı

Avance KoleksiyonuIzgara

HD6360/20

1
| (3) İncelemeler
Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın
Lezzet geçişli Philips ızgara, pişirilen yiyecekleri ahşap füme, baharatlar ve şarap tatlarıyla daha zengin hale getirmek için tasarlanmıştır. Cam kapak ve geçiş aparatı suyla doldurulduğunda, üretilen buhar etinizi daha nazik bir şekilde pişirmek için kullanılır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ahşap füme, yeşillikler, baharatlar ve şarap tatları

Olağanüstü lezzetleri bu ızgarayla tadın

  • 2000 W

  • Çift Plaka: Oluklu/Düz plaka

  • Lezzet artırıcı, tarif

Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

Yağ eklemeden ızgara yapmayı sağlayan yapışmayan plaka

Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin tadını daha iyi alabilirsiniz

Fazla yağları süzen eğimli ızgara

Fazla yağları süzen eğimli ızgara

Eğimli oluk fazla yağın yağ tepsisine akmasını sağlayarak kokuyu ve dumanı önler

Kolay temizleme için makinede yıkanabilir çıkarılabilir plaka

Kolay temizleme için makinede yıkanabilir çıkarılabilir plaka

Ayrılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plaka kolayca temizlenir

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

5
4
3
2

16/12/2014

Türkiye

Türkiye

Cam kapaklı Philips ızgarada performas çok kötü.

Philıps cam kapaklı modeli görüntüsündeki şıklığı ve ismine yakışmaz bir ürün tasarlamış 1dk. ısıtıp 2 dk resiztansa geçen bir ürün hal böyle olunca ızgara olarak pişilmeye çalışılan malzeme sul salıp kızarma durumuna bir türlü geçmiyor. Et ürünlerini kayış gibi kızartamadan yarım saatte tavuk 45-50 dk pişiriliyor. Lütfen bu ürünü piyasadan toplatın biz gibi madurlarında philips markası maduriyetini gidermeli.

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır

02/08/2014

Türkiye

Türkiye

philips türkiye beni çok şaşırttı

Öncelikle ürünü gördükten sonra bir süre bulmaya çalıştım ve bir web satış sitesinden satın aldım. Benzer ürünlere göre oldukca pahalı bir cıhaz . hatta iki katı diyebilirim . Benim ilk şikayetim ürün almama sebep olan ve ızgara kokusu vermesi için kutudan cıkması gerekn tutsu parcaları ve kıtapcıgının cıkmaması oldu. sonrasında ise tam bir husran . cıhaz bır ısıya ulasınca kendıısını kapatıyor vede bellı bır ısıya gelıncede tekrar calıstırıyor buraya kadar guzel fakat butun ızgara yapma cabalarım husran ıle sonuclandı cunku alet kendını dogru durust ısıtamıyor bıle ... sonrasında defalarca bır cok yontemle phılıps turkıye ıle ıletısıme gecmeme ragmen yaklasık 2 aydır kendılerınden bır donus alamadım . hıc bır kosulda facebook twıtter kendı ıletısım kanalları kapı duvarlar ...urunu ve benzerını kımseye tavsıye etmıyorum.. kesınlıkle ızgara yapılması mumkun olmayn bır cıhaz ... saygılarımla

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır

15/05/2013

Türkiye

Türkiye

Neden getirilmiyor?

Merhaba, Bu ürünü hiçbiryerde bulamıyorum. Geçen sene IFA'da Philips standında görmüştüm ve Türkiye'ye 2013 başında geleceğini söylemişlerdi. Hala bekliyorum. Saygılarımla,

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır

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