2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD6360/20
2000 W
Çift Plaka: Oluklu/Düz plaka
Lezzet artırıcı, tarif
Yapışmaz yüzeyi sayesinde ızgara yaparken ekstra yağ kullanmanız gerekmez ve yemeğin tadını daha iyi alabilirsiniz
Eğimli oluk fazla yağın yağ tepsisine akmasını sağlayarak kokuyu ve dumanı önler
Ayrılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plaka kolayca temizlenir
1.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
Bilge
16/12/2014
Türkiye
Cam kapaklı Philips ızgarada performas çok kötü.
Philıps cam kapaklı modeli görüntüsündeki şıklığı ve ismine yakışmaz bir ürün tasarlamış 1dk. ısıtıp 2 dk resiztansa geçen bir ürün hal böyle olunca ızgara olarak pişilmeye çalışılan malzeme sul salıp kızarma durumuna bir türlü geçmiyor. Et ürünlerini kayış gibi kızartamadan yarım saatte tavuk 45-50 dk pişiriliyor. Lütfen bu ürünü piyasadan toplatın biz gibi madurlarında philips markası maduriyetini gidermeli.
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır
özerözsarı
02/08/2014
Türkiye
philips türkiye beni çok şaşırttı
Öncelikle ürünü gördükten sonra bir süre bulmaya çalıştım ve bir web satış sitesinden satın aldım. Benzer ürünlere göre oldukca pahalı bir cıhaz . hatta iki katı diyebilirim . Benim ilk şikayetim ürün almama sebep olan ve ızgara kokusu vermesi için kutudan cıkması gerekn tutsu parcaları ve kıtapcıgının cıkmaması oldu. sonrasında ise tam bir husran . cıhaz bır ısıya ulasınca kendıısını kapatıyor vede bellı bır ısıya gelıncede tekrar calıstırıyor buraya kadar guzel fakat butun ızgara yapma cabalarım husran ıle sonuclandı cunku alet kendını dogru durust ısıtamıyor bıle ... sonrasında defalarca bır cok yontemle phılıps turkıye ıle ıletısıme gecmeme ragmen yaklasık 2 aydır kendılerınden bır donus alamadım . hıc bır kosulda facebook twıtter kendı ıletısım kanalları kapı duvarlar ...urunu ve benzerını kımseye tavsıye etmıyorum.. kesınlıkle ızgara yapılması mumkun olmayn bır cıhaz ... saygılarımla
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır
masteryoda
15/05/2013
Türkiye
Neden getirilmiyor?
Merhaba, Bu ürünü hiçbiryerde bulamıyorum. Geçen sene IFA'da Philips standında görmüştüm ve Türkiye'ye 2013 başında geleceğini söylemişlerdi. Hala bekliyorum. Saygılarımla,
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Avance Koleksiyonu HD6360/20 Izgara için yapılmıştır