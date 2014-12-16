Öncelikle ürünü gördükten sonra bir süre bulmaya çalıştım ve bir web satış sitesinden satın aldım. Benzer ürünlere göre oldukca pahalı bir cıhaz . hatta iki katı diyebilirim . Benim ilk şikayetim ürün almama sebep olan ve ızgara kokusu vermesi için kutudan cıkması gerekn tutsu parcaları ve kıtapcıgının cıkmaması oldu. sonrasında ise tam bir husran . cıhaz bır ısıya ulasınca kendıısını kapatıyor vede bellı bır ısıya gelıncede tekrar calıstırıyor buraya kadar guzel fakat butun ızgara yapma cabalarım husran ıle sonuclandı cunku alet kendını dogru durust ısıtamıyor bıle ... sonrasında defalarca bır cok yontemle phılıps turkıye ıle ıletısıme gecmeme ragmen yaklasık 2 aydır kendılerınden bır donus alamadım . hıc bır kosulda facebook twıtter kendı ıletısım kanalları kapı duvarlar ...urunu ve benzerını kımseye tavsıye etmıyorum.. kesınlıkle ızgara yapılması mumkun olmayn bır cıhaz ... saygılarımla