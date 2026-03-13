Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Avance Koleksiyonu Izgara
Üretimden kaldırıldı
Destek
HD6360/20
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Table grill HD6360/20 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Table grill HD6360/20
Neden ızgara yaparken tezgaha yağ veya su damlıyor?
Gösterge ışığı neden zaman zaman yanıp sönüyor?