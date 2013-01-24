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    Daily Collection

    Sandviç makinesi

    HD2384/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolayca hazırlanan sandviçler Kolayca hazırlanan sandviçler Kolayca hazırlanan sandviçler
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      Daily Collection Sandviç makinesi

      HD2384/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolayca hazırlanan sandviçler

      Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection Sandviç makinesi

      Kolayca hazırlanan sandviçler

      Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün

      Kolayca hazırlanan sandviçler

      Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection Sandviç makinesi

      Kolayca hazırlanan sandviçler

      Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Sandviç makinesi

        Toplam:

        Kolayca hazırlanan sandviçler

        Kısa sürede lezzetli sonuçlar

        • beyaz yeşil
        Kesme ve kapatma plakaları, malzemeleri sandviçin içinde tutar

        Kesme ve kapatma plakaları, malzemeleri sandviçin içinde tutar

        Kesme ve kapatma plakaları, malzemeleri Philips sandviç makinesinin içinde tutar

        Dikey, kompakt depolama

        Dikey, kompakt depolama

        Dikey, kompakt depolama.

        Isı iletmeyen tutacak

        Isı iletmeyen tutacak

        Soğuk tutacak.

        Yapışmaz plakalar sayesinde kolay temizleme

        Yapışmaz plakalar sayesinde kolay temizleme

        Isınma ve kullanıma hazır ışıkları

        Isınma ve kullanıma hazır ışıkları.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Beyaz/Mavi

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet

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