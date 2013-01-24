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Kolayca hazırlanan sandviçler
Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca hazırlanan sandviçler
Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün
Kolayca hazırlanan sandviçler
Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca hazırlanan sandviçler
Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın! Tüm faydaları görün
Sandviç makinesi
Toplam:
Kesme ve kapatma plakaları, malzemeleri Philips sandviç makinesinin içinde tutar
Dikey, kompakt depolama.
Soğuk tutacak.
Isınma ve kullanıma hazır ışıkları.