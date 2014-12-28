2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
beyaz yeşil
Kesme ve kapatma plakaları, malzemeleri Philips sandviç makinesinin içinde tutar
4.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sabriye
28/12/2014
Türkiye
Yıkama...
Yedi yıldır kullandığım bu ürününü tek olumsuz yanı, pişirme yüzeyinin çıkıp makinede yıkanmıyor olması. Tezgahda yer kaplamıyor olması ve bunca yıldır hiç arıza yapmamış olmasından memnunum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2384/10 Sandviç makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2384/10 Sandviç makinesi için yapılmıştır