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Daily Collection Sandviç makinesi

Üretimden kaldırıldı

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Daily CollectionSandviç makinesi

HD2384/10

Daily Collection Sandviç makinesi

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

User Manual Philips Sandwich maker

  • PDF dosya, 828.6 kB
  • 13 March 2026

Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın!

  • PDF dosya
  • 12 August 2026

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