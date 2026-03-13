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Daily Collection Sandviç makinesi
Üretimden kaldırıldı
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HD2384/10
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User Manual Philips Sandwich maker
Çok kolay! En sevdiğiniz malzemeleri seçin, kesme ve kapatma plakalarının içine yerleştirin ve saniyeler içinde lezzetli sandviçler yapın!
Philips Sandviç veya Tost Makinemden duman çıkıyor