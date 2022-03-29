Yaklaşık olarak 13 yıldır kendi saçlarımı kesiyorum belki bu kadar süre içerisinde 4-5 kere berbere gitmişimdir. Bu üründen önce sadece sakal tıraşı için aldığım yine philipsin ürününü kullanıyordum onunla 8-9 yıl geçirdikten sonra bu ürünü aldım ve bu ürünle de 4-5 yılım var. Şunu söyleyebilirim ki aşırı rahat pratik ve temizlemesi rahat bir ürün. Hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Ben de 3 numara kesiyorum bunu yapabilmek için de 9 ayarına getirmek gerekiyor. 20 günde 1 saç tıraşı olurum çok uzun süre kullandım hala bir sıkıntısı yok eski ürünüm için de çok destek oldu Philips o yüzden bu markadan ve bu üründen şaşmayın derim.