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  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
  • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

Üretimden kaldırıldı

Hairclipper series 5000Saç kesme makinesi

HC5440/80

4.1
| (81) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor
HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Daha hızlı ve keskin bir kesim için DualCut teknolojisi ile

HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 24 uzunluk ayarı

  • 75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj

  • Ayarlanabilir sakal tarağı ve çanta

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.

Kolay seçilebilir kilitli 24 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

Kolay seçilebilir kilitli 24 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.1

5 üzerinden

81

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

29/03/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips demek kalite demek

Şimdiye kadar hiç bir sorun yaşamadım beklentilerimi karşılıyor

Avantajlar

Kaliteli

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır

24/10/2021

Türkiye

Türkiye

çok kullanışlı bir ürün.

yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. üründen gayet memnunum. tek başınıza saç kesmek için çok uygun bir cihaz. istediğim zaman evde hem hijyenik bir şekilde hemde berbere gidip zaman kaybetmeden saçımı kesebiliyorum.

Avantajlar

şarjlı olması, şarj süresinin uygun olması ve saç kesim ayarlarının güzel olması.

Dezavantajlar

şarj göstergesinin olmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır

16/05/2021

Türkiye

Türkiye

Daha iyisi çok zor.

Kullanmaya başlayalı, 2 ay sonra 5 yıl olacak. 5 yıldır sadece kullanıyorum. Ne bakım istedi, ne arıza verdi. İlk defa, şarj olma konusunda bir sorun yaşadım. Onu da 5 yıl garanti sayesinde yetkili servise götürüp halletmelerini sağlayacağım.

Avantajlar

Bakım istememesi (yağlama, bileme vs)

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Önceki Philips modeline göre