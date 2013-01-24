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    Hairclipper series 5000

    Saç kesme makinesi

    HC5440/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser* HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser* HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
      -{discount-value}

      Hairclipper series 5000 Saç kesme makinesi

      HC5440/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

      HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Hairclipper series 5000 Saç kesme makinesi

      HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

      HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

      HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Hairclipper series 5000 Saç kesme makinesi

      HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

      HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Hairclipper series 5000

        Hairclipper series 5000

        Saç kesme makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

        Daha hızlı ve keskin bir kesim için DualCut teknolojisi ile

        • Paslanmaz çelik bıçaklar
        • 24 uzunluk ayarı
        • 75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
        • Ayarlanabilir sakal tarağı ve çanta
        Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

        Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite

        Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*

        Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

        Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

        Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.

        Kolay seçilebilir kilitli 24 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        Kolay seçilebilir kilitli 24 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

        Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

        8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım

        8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım

        8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım sunan saç kesme makinesini maksimum güç ve özgürlük için kablolu ya da kablosuz kullanın.

        Kolay temizlik için "hızlı çıkarılabilen" bıçaklar

        Kolay temizlik için "hızlı çıkarılabilen" bıçaklar

        Sökülebilir başlığı açarak bıçakları hızla çıkarın ve yıkayın.

        Ürününüzü çevrimiçi kaydettirdiğinizde 2 yıl garantiye ek olarak 3 yıl garanti

        Ürününüzü çevrimiçi kaydettirdiğinizde 2 yıl garantiye ek olarak 3 yıl garanti

        Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Uluslararası garantiye ve uluslararası gerilim uyumluluğuna sahiptirler. Saç kesme makinenizi www.philips.com/5years adresinde kaydederek standart 2 yıl Philips garantisine ek olarak 3 yıl garanti alın ve toplamda 5 yıl uluslararası garantiye sahip olun.

        23 ayarlanabilir uzunluk seçeneği sunan sakal tarağı: 1 - 23 mm

        23 ayarlanabilir uzunluk seçeneği sunan sakal tarağı: 1 - 23 mm

        İster uzun sakal ister kirli sakalınız olsun, ayarı çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Ayarlanabilir sakal tarağını takarak aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 kilitli uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan sakalınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

        Güvenilir saklama için sert çanta

        Güvenilir saklama için sert çanta

        Dayanıklılık için saç kesme makinenizle birlikte verilen güvenilir sert çanta, her seferinde üstün güç ve hassasiyet için makinenizin optimum durumda kalmasını sağlar.

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Bıçakların hiçbir zaman yağlanması gerekmez

        Kolay bakım ve zamandan tasarruf için yağlamak gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Kesme sistemi

          Kesici genişliği
          41  mm
          Kesici ünite
          Paslanmaz çelik bıçaklar
          Uzunluk ayarı sayısı
          24
          Uzunluk ayarı aralığı
          0,5'ten 23'e  mm
          Hassasiyet (adım aralığı)
          x 1  mm
          Hassas sakal tarağı
          1-23 mm ayarlanabilir sakal tarağı

        • Güç sistemi

          Çalışma
          Kablolu ve kablosuz
          Şarj süresi
          8  saat
          Çalışma süresi
          75 dakika
          Pil tipi
          Ni-MH

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Yıkanabilir bıçaklar
          Bakım gerektirmez
          Yağlamak gerekmez

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          • Evet
          • Kayıt ile ekstra 3 yıl

        • Saklama

          Çanta
          Sert çanta

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