2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Paslanmaz çelik bıçaklar
24 uzunluk ayarı
75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj
Ayarlanabilir sakal tarağı ve çanta
Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*
Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.
Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
4.1
5 üzerinden
81
İncelemeler
82%
bu ürünü tavsiye ediyor
Aydo
29/03/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips demek kalite demek
Şimdiye kadar hiç bir sorun yaşamadım beklentilerimi karşılıyor
Avantajlar
Kaliteli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır
hayzum
24/10/2021
Türkiye
çok kullanışlı bir ürün.
yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. üründen gayet memnunum. tek başınıza saç kesmek için çok uygun bir cihaz. istediğim zaman evde hem hijyenik bir şekilde hemde berbere gidip zaman kaybetmeden saçımı kesebiliyorum.
Avantajlar
şarjlı olması, şarj süresinin uygun olması ve saç kesim ayarlarının güzel olması.
Dezavantajlar
şarj göstergesinin olmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır
Kulx
16/05/2021
Türkiye
Daha iyisi çok zor.
Kullanmaya başlayalı, 2 ay sonra 5 yıl olacak. 5 yıldır sadece kullanıyorum. Ne bakım istedi, ne arıza verdi. İlk defa, şarj olma konusunda bir sorun yaşadım. Onu da 5 yıl garanti sayesinde yetkili servise götürüp halletmelerini sağlayacağım.
Avantajlar
Bakım istememesi (yağlama, bileme vs)
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper için yapılmıştır
Önceki Philips modeline göre