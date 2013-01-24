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HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*
HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Saç kesme makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımla birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*
Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.
Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım sunan saç kesme makinesini maksimum güç ve özgürlük için kablolu ya da kablosuz kullanın.
Sökülebilir başlığı açarak bıçakları hızla çıkarın ve yıkayın.
Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Uluslararası garantiye ve uluslararası gerilim uyumluluğuna sahiptirler. Saç kesme makinenizi www.philips.com/5years adresinde kaydederek standart 2 yıl Philips garantisine ek olarak 3 yıl garanti alın ve toplamda 5 yıl uluslararası garantiye sahip olun.
İster uzun sakal ister kirli sakalınız olsun, ayarı çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Ayarlanabilir sakal tarağını takarak aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 kilitli uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı kullanmadan sakalınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.
Dayanıklılık için saç kesme makinenizle birlikte verilen güvenilir sert çanta, her seferinde üstün güç ve hassasiyet için makinenizin optimum durumda kalmasını sağlar.
Kolay bakım ve zamandan tasarruf için yağlamak gerekmez.
Kesme sistemi
Güç sistemi
Kullanım kolaylığı
Servis
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