HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

HAIRCLIPPER Series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite, paslanmaz çelik bıçaklar, ayarlanabilir sakal ve saç tarakları her seferinde size hızlı ve keskin bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün