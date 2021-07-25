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    8000 Series

    El Tipi Buharlı Düzleştirici

    GC810/20
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
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      8000 Series El Tipi Buharlı Düzleştirici

      GC810/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

      Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün

      8000 Series El Tipi Buharlı Düzleştirici

      Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

      Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün

      Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

      Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün

      8000 Series El Tipi Buharlı Düzleştirici

      Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

      Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün

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        8000 Series

        8000 Series

        El Tipi Buharlı Düzleştirici

        Toplam:

        Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

        Ütü masası gerekmez!

        • Asılı/serili giysileri buharla ütüleyin
        • 32 g/dk'ya kadar buhar gücü
        • De-Calc Teknolojisi
        • Sıfır Yanık riski
        Hızlı sonuçlar için 32 g/dk güçlü buhar

        Hızlı sonuçlar için 32 g/dk güçlü buhar

        Her gün hızlı sonuçlar için 32 g/dk'ya kadar güçlü buhar.

        60 saniyede kullanıma hazır

        60 saniyede kullanıma hazır

        Yalnızca 60 saniyede kullanıma hazır.

        Hızlı sonuç için ısıtmalı plaka

        Hızlı sonuç için ısıtmalı plaka

        Kıyafetlerinizi 3 dakika kadar kısa bir sürede buharla ütüleyin**. Isıtmalı plaka, hızlı sonuçlar için giysilerinizdeki yoğunlaşmayı önler.

        Asılı kıyafetlerinizi buharla veya serili kıyafetlerinizi buharlı presle ütüleyin

        Asılı kıyafetlerinizi buharla veya serili kıyafetlerinizi buharlı presle ütüleyin

        Asılı kıyafetlerinizi buharla veya serili kıyafetlerinizi ısıtmalı plakamızı kullanarak buharlı presle ütüleyin. Ütü masası gerekmez!

        Benzersiz De-Calc Teknolojisi

        Benzersiz De-Calc Teknolojisi

        Benzersiz ve patentli De-Calc Teknolojisi sayesinde cihazınız performans kaybına uğramadan daha uzun süre dayanır.

        StyleMat dahildir

        StyleMat dahildir

        StyleMat, asılı veya serili kıyafetleri buharla ütülerken kırışıklıklara son rötuş için destek sağlar.

        230 ml Su haznesi

        230 ml Su haznesi

        12 dakika kesintisiz buhar! 230 ml su haznesi, yeniden doldurmadan 5 parça giysiyi veya iki kıyafeti buharla ütülemenizi sağlar. Bu da evden çıkmadan önce son bir rötuş yapmanız için yeterlidir.

        Buhar, bakterileri %99,9'a varan oranda öldürür*

        Buhar, bakterileri %99,9'a varan oranda öldürür*

        Geride bıraktığımız birkaç ay bizi sağlıklı ve hijyenik çözümler aramaya yönlendirdi. El tipi Buharlı Düzleştirici bakterileri %99,9'a varan oranda öldürür*. Perdelerinizi ve çarşaflarınızı bile buharla ütüleyebilirsiniz.

        OptimalTemp teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski

        OptimalTemp teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski

        OptimalTemp teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski. Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar dahil

          Fırça
          Evet
          StyleMat
          Evet

        • Masa kaplaması

          Üçüncü katman
          Keçe

        • Hızlı kırışıklık giderme

          2'si 1 arada işlevi
          Evet
          Güç
          1600 W
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          220 V
          Kullanıma hazır
          1 minute(s)
          Değişken buhar
          2 levels
          İstek üzerine buhar
          Evet

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Sıfır yanık garantisi
          Evet

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          De-Calc Teknolojisi

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          230 ml
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Damlama Önleyici
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5-3 m
          Kullanıma hazır
          Işıklı gösterge
          Silikon buhar hortumu
          Evet
          Tüm kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile

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            Regulatory information
            Manufacturer address
            Product risks
            • Harici kaynak tarafından 1 dakika boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.
            • *Philips Lab tarafından, maksimum buhar hızında pamuklu kadın tişörtü ve diz hizasındaki etekle test edilmiştir
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