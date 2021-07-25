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Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün
Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama izi ve yanık riski garanti edilir. Tüm faydaları görün
El Tipi Buharlı Düzleştirici
Toplam:
Her gün hızlı sonuçlar için 32 g/dk'ya kadar güçlü buhar.
Yalnızca 60 saniyede kullanıma hazır.
Kıyafetlerinizi 3 dakika kadar kısa bir sürede buharla ütüleyin**. Isıtmalı plaka, hızlı sonuçlar için giysilerinizdeki yoğunlaşmayı önler.
Asılı kıyafetlerinizi buharla veya serili kıyafetlerinizi ısıtmalı plakamızı kullanarak buharlı presle ütüleyin. Ütü masası gerekmez!
Benzersiz ve patentli De-Calc Teknolojisi sayesinde cihazınız performans kaybına uğramadan daha uzun süre dayanır.
StyleMat, asılı veya serili kıyafetleri buharla ütülerken kırışıklıklara son rötuş için destek sağlar.
12 dakika kesintisiz buhar! 230 ml su haznesi, yeniden doldurmadan 5 parça giysiyi veya iki kıyafeti buharla ütülemenizi sağlar. Bu da evden çıkmadan önce son bir rötuş yapmanız için yeterlidir.
Geride bıraktığımız birkaç ay bizi sağlıklı ve hijyenik çözümler aramaya yönlendirdi. El tipi Buharlı Düzleştirici bakterileri %99,9'a varan oranda öldürür*. Perdelerinizi ve çarşaflarınızı bile buharla ütüleyebilirsiniz.
OptimalTemp teknolojisi sayesinde sıfır yanık riski. Buhar üretici her tür giyside kullanılabilir. İpek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.
Aksesuarlar dahil
Masa kaplaması
Hızlı kırışıklık giderme
Teknoloji
Garanti
Kireç yönetimi
Kolay kullanım