Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama ve yanık riski garanti edilir.