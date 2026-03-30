2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
GC810/20
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Asarak veya düz bir yüzeye sererek buharlayın
32 g/dk'ya varan buhar gücü
Kireç Temizleme Teknolojisi
Sıfır yanık riski
Her gün hızlı sonuçlar için 32 g/dk'ya kadar güçlü buhar.
Sadece 60 saniyede kullanıma hazır.
Giysinizi sadece 3 dakikada buharlayın**. Isıtmalı plaka, giysilerinizde yoğuşma oluşmasını önleyerek hızlı sonuçlar almanızı sağlar.
Ödüller
Yorumlar
Harici kaynak tarafından 10 saniye boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.
Philips Lab tarafından maksimum buhar hızında kadın pamuklu tişört ve diz boyu etek üzerinde test edilmiştir