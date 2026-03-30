ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
  • Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

Üretimden kaldırıldı

8000 SerisiEl Tipi Buharlı Düzleştirici

GC810/20

1 ödül

Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı
Yeni Philips 8000 Serisi, günlük kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları hızlı ve kolay bir şekilde giderir ve ütü masasına gerek kalmadan tek seferde 5 giysiye kadar kullanılabilir. Tüm kumaşlarda, hatta hassas kumaşlarda bile güvenle kullanılabilir. Sıfır parlama ve yanık riski garanti edilir.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Ütü masası gerekmez!

Her gün hızlı sonuçlar için güçlü ve kullanışlı

  • Asarak veya düz bir yüzeye sererek buharlayın

  • 32 g/dk'ya varan buhar gücü

  • Kireç Temizleme Teknolojisi

  • Sıfır yanık riski

Hızlı sonuçlar için 32 g/dk güçlü buhar

Hızlı sonuçlar için 32 g/dk güçlü buhar

Her gün hızlı sonuçlar için 32 g/dk'ya kadar güçlü buhar.

60 saniyede kullanıma hazır

60 saniyede kullanıma hazır

Sadece 60 saniyede kullanıma hazır.

Hızlı sonuçlar için ısıtmalı plaka

Hızlı sonuçlar için ısıtmalı plaka

Giysinizi sadece 3 dakikada buharlayın**. Isıtmalı plaka, giysilerinizde yoğuşma oluşmasını önleyerek hızlı sonuçlar almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Harici kaynak tarafından 10 saniye boyunca sabit olarak Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için test edilmiştir.

  2. Philips Lab tarafından maksimum buhar hızında kadın pamuklu tişört ve diz boyu etek üzerinde test edilmiştir