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8000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici

Üretimden kaldırıldı

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8000 SerisiEl Tipi Buharlı Düzleştirici

GC810/20

8000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF dosya, 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF dosya, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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