2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maks. 6,5 bar pompa basıncı
430 g'a varan şok buhar
1,5 l çıkarılabilir su haznesi
Taşıma kilidi
Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetleriniz asla yanmaz. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.
Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.
Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütülerimizi ürettik.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
tom3434
03/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
güzel ve rahat kullanımı beğendik
kullanımı rahat ve güzel bir ürün diğer kullanıcılara tavsiye ederim
Avantajlar
hızlı ve kolay kıllanım
Dezavantajlar
yok gibi görünüyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
ahmet2463
01/05/2022
Türkiye
Ürün mükemmel ütü yapıyor
Buharı çok iyi.suyu hemen bitmiyor.kırışıklıkları çok iyi açıyor
Avantajlar
Buhar gücü çok iyi,suyu hemen bitmiyor
Dezavantajlar
Biraz büyük
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
2 saatlik ütü işlemine dayalı
GC6734 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %40'a varan enerji tasarrufu.