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    PerfectCare Compact Plus

    Buhar kazanlı ütü

    GC7920/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
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      PerfectCare Compact Plus Buhar kazanlı ütü

      GC7920/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

      Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Compact Plus Buhar kazanlı ütü

      Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

      Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün

      Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

      Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Compact Plus Buhar kazanlı ütü

      Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

      Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Compact Plus

        PerfectCare Compact Plus

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

        Philips buharlı ütü Azur'a kıyasla*

        • Maksimum 6,5 bar pompa basıncı
        • 430 g'a kadar şok buhar
        • Ayrılabilir 1,5 L su haznesi
        • Taşıma kilidi
        Sıfır yanma riski

        Sıfır yanma riski

        Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetlerinizi asla yakmayacaksınız. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdiye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütüleri ürettik.

        Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

        1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. İstediğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma kapağından kolayca musluktan su doldurun.

        Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş veya ek masraf gerekmez

        Kireç temizleme haznesi dahildir. Kartuş veya ek masraf gerekmez

        Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.

        Sıcaklık ayarlarını değiştirmeniz gerekmez

        Sıcaklık ayarlarını değiştirmeniz gerekmez

        Haftalık ütü rutininizi bir adım kısaltın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde sıcaklığı ayarlamanız gerekmeden kot pantolonlardan hassas ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.

        Kolay kayma performansı için pürüzsüz, çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban

        Kolay kayma performansı için pürüzsüz, çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban

        Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Güvenli ve kolay otomatik kapanma

        Güvenli ve kolay otomatik kapanma

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Yanık riski yok
          Evet
          Isı ayarı gerekmez
          Evet
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          ProVelocity buhar motoru
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/dk
          Güç
          2400  W
          Basınç
          Maksimum 6,5 bar pompa
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          En fazla 430  g
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Otomatik kapanma
          Evet
          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          4  yıldız
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide
          Su haznesi kapasitesi
          1500  ml
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Entegre fiş
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,65  m
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Hassas buhar ucu
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Ses

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          Velcro sabitleme
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Dahili aksesuarlar

          Calc clean haznesi
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        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          23 x 26,5 x 42,6  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          20 x 23,3 x 37,1  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          3,85  kg
          Ütü ağırlığı
          1,3  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          2,8  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu*
          35  %
          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanılan geri dönüştürülmüş plastik
          15  %
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Tasarım

          Renk
          Mavi

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            Yorumlar

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            • 2 saat süren ütüleme işlemi esas alınmıştır
            • GC6734 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %35'e kadar enerji tasarrufu.
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