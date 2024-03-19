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PerfectCare Azur Buharlı ütü
Üretimden kaldırıldı
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GC4924/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4924/20 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron
Tümü (2)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
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500 SerisiTüy Toplama Makinesi
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