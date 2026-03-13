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Azur Buharlı ütü
Üretimden kaldırıldı
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GC4872/60
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Quick start guide Philips Azur Steam iron
Important Information Manual Philips Azur Steam iron
Tümü (3)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Standlı Buhar Üreticimin tabanından su sızıyor
Philips Buharlı/Kuru Ütümün tabanını nasıl temizleyebilirim?
500 SerisiTüy Toplama Makinesi
Philips Buharlı Ütümün tabanından su sızıyor
Philips Buharlı Ütüm artık ısınmıyor
Philips Buhar Kazanlı Ütüm kırışıklıkları gidermiyor
Philips ütüm dikey konumdayken cızırtı sesi çıkarıyor
Philips Buharlı Ütüm buhar üretmiyor
Philips Buhar Kazanlı Ütümün Kireç Temizleme ışığı sürekli yanıp sönüyor