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  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
  • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

Üretimden kaldırıldı

Satinelle AdvancedIslak ve Kuru epilatör

BRE605/00

4.3
| (150) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince ve kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilen ekstra geniş epilasyon başlığı ile birlikte sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

  • Bacaklar ve vücut için

  • Seramik diskler ince tüyleri yakalar

  • S şekilli gövde tasarımı

  • Kablosuz ve şarj edilebilir

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 devir/dk) işleviyle sunulmaktadır.

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı

Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612378

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

150

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

16/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ürünün mükemmel bir yakalama yeteneği var

Her şeyiyle her genç kızın sahip olması gereken bir epilatör. Kolayca kavrıyor ve tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor

Avantajlar

Kolayca kavrıyor ve tüylerin daha geç çıkmasını sağlıyor

Dezavantajlar

Dezavantajı yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör BRE635/05 Bacaklar, vücut ve yüz için Seramik diskler ince tüyleri yakalar, S şekilli gövde tasarımı +5 aksesuar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Philips Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör BRE635/05 Bacaklar, vücut ve yüz için Seramik diskler ince tüyleri yakalar, S şekilli gövde tasarımı +5 aksesuar için yapılmıştır

19/06/2021

Türkiye

Türkiye

Oldukça iyi

Ürün genel olarak çok iyi. Işığıyla, ince tüy almasıyla, seramik cımbızlarıyla ve yüz temizleme cihazı ile... Yalnız tek bir sıkıntı var ki; başlık çok sınırlı ve uyumlu başlık bulamıyorum. Büyük problem yaşıyorum. Yol gösterebilir misiniz???

Avantajlar

Her yönü iyi

Dezavantajlar

Tek başlık

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRP545/00 Wet & Dry epilator için yapılmıştır

06/09/2020

Türkiye

Türkiye

ürün çok kullanışlı!

Ürün son derece günlük kullanıma uygun. hem ıslak hem kuru kullanılıyor olması çok büyük avantaj. En büyük sorunum olan batık problemimden de bu ürün sayesinde kurtuldum. şarjlı olması da en çok işimi kolaylaştıran yönlerinden birisi oldu.

Avantajlar

şarjlı olması, ıslak ve kuru kullanılabiliyor olması.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE620/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Satinelle Advanced BRE620/05 Islak ve Kuru epilatör için yapılmıştır

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