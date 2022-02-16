En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince ve kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilen ekstra geniş epilasyon başlığı ile birlikte sunulur.