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    Satinelle Advanced

    Islak ve Kuru epilatör

    BRE605/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz
      -{discount-value}

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      BRE605/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince ve kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilen ekstra geniş epilasyon başlığı ile birlikte sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince ve kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilen ekstra geniş epilasyon başlığı ile birlikte sunulur. Tüm faydaları görün

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince ve kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilen ekstra geniş epilasyon başlığı ile birlikte sunulur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 359,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Satinelle Advanced Islak ve Kuru epilatör

      En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

      En hızlı epilatörümüzde hiç olmadığı kadar hızlı dönen benzersiz seramik diskler bulunur ve bu diskler ince ve kısa tüyleri bile sıkıca kavrar. Her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapabilen ekstra geniş epilasyon başlığı ile birlikte sunulur. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Satinelle Advanced

        Satinelle Advanced

        Islak ve Kuru epilatör

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En ince tüyleri bile alabilen en hızlı epilatörümüz

        İnce tüyleri bile sıkıca yakalar

        • Bacaklar ve vücut için
        • Seramik diskler ince tüyleri yakalar
        • S şekilli gövde tasarımı
        • Kablosuz ve şarj edilebilir
        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Tüyleri daha iyi yakalamak için benzersiz seramik malzemeden üretilen epilasyon başlığı

        Epilasyon başlığımız, seramik kaplamalı yüzeyden yapılmıştır. En ince ve ağdanın aldığından 4 kat daha kısa tüyleri nazikçe çeker. Artık hızlı tüy alma işlemi için her zamankinden daha hızlı disk döndürme (2200 dev/dak) işleviyle sunulmaktadır.

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı

        Ekstra geniş epilatör başlığı, tüyleri daha hızlı almak için her harekette daha geniş bir bölgeye epilasyon yapar.

        S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

        S şekilli gövde tasarımına sahip ilk epilatör

        Ergonomik S şekilli gövde tasarımı, doğal ve hassas hareketlerle maksimum kontrol ve daha iyi kavrama sağlamak için tüm vücudunuzda kolayca kullanılabilir.

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Banyoda veya duşta kablosuz ıslak ve kuru kullanım

        Kaymayı önleyen tutma yeriyle tasarlanmıştır ve suda kullanıma uygundur. Duş veya banyoda daha rahat, nazik bir deneyim sağlar. Kablosuz olarak rahatça kullanabilirsiniz.

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Işık özelliği, zor görülen tüyleri bile almanıza yardımcı olur

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Kablosuz
          Evet
          Gövde
          S şekilli gövde tasarımı
          Islak ve kuru kullanım
          Evet
          Opti-light
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kese
          Sade tasarımlı kese
          Temizleme fırçası
          Evet

        • Performans

          Epilasyon sistemi
          Patentli epilasyon sistemi
          Epilatör başlığı
          Ekstra geniş
          Epilasyon diskleri
          Seramik diskler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          15 V/5,4 W
          Cımbız aksiyon hızı 1
          Dakikada 64.000
          Cımbız aksiyon hızı 2
          Dakikada 70.400
          Cımbız sayısı
          32

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Kullanım süresi
          40 dakikaya kadar
          Şarj
          1,5 saat şarj etme süresi
          Hızlı şarj
          Evet

        • Özellikler

          Hız ayarları
          2 ayar

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