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BHH814/00 Volume Multi-styler
Üretimden kaldırıldı
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BHH814/00
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Kullanıcı kılavuzu
AB Uygunluk Beyanı - English (US)
Tümü (2)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips saç düzleştiricimin cızırtı sesi çıkarması normal mi?
Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor
Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor