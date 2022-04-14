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StyleCare BHH811/03 Multi-Styler
Üretimden kaldırıldı
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BHH811/03
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Tümü (4)
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
Philips Saç Şekillendiricim tuhaf bir koku yayıyor