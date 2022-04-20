2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
BSTE
20/04/2022
Türkiye
Çok Memnunum!
1 adet sap kısmı 2 başlık, 2 bağlama tokası, 1 ayırma aparatı çıkıyor kutunun içerisinden. Düzleştiricinin performansı 10/9 başlığını değiştirip rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorsun, maşayı da kalın olmasından dolayı çok sevdim, 10/10 çabuk ısınıyor uzun süre tutmadan şekil verebiliyorsunuz..
Avantajlar
kolay değiştirilebilir başlıklar
Dezavantajlar
küçük olması
Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır
Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır
sedefsu
24/04/2019
Türkiye
Promosyonun bir parçası
beğendim- sizlerede tavsiye ederim.
Uzun zaman önce saç düzleştirmeyi bırakmıştım. Çünkü saçlarım çok kötü durumdaydı, boya ve kullandığım bazı saç düzleştiriciler saçımı çok yıprattı.Bu ürünle tanıştığıma çok sevindim. Şimdiye kadar kullandıklarım arasında en iyi ürün diyebilirim. Tek seferde istediğim düzlüğü veriyor, tekrar bir kez daha üzerinden geçmeme gerek kalmıyor. Ürünün tasarımında da en çok beğendiğim yer parmak yanmasını önlemek için yapılan uç bölgelerdeki özel bölüm oldu. Yani açıkçası ben çok beğendim. Sizlere de TÜM SAMİMİYETİMLE tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır
Ebrıl
22/10/2018
Türkiye
Çok pratik ve havalı
Hızlı ısınması sebebiyle, acil durumlar için tam bir kurtarıcı. Özel tasarımı, kendinizi özel hissettiriyor. Prarik ve mükemmel bir işleyişi var. Almayı düşünenlere tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme StyleCare BHH811/00 Saç Şekillendirme Seti için yapılmıştır