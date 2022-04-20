Uzun zaman önce saç düzleştirmeyi bırakmıştım. Çünkü saçlarım çok kötü durumdaydı, boya ve kullandığım bazı saç düzleştiriciler saçımı çok yıprattı.Bu ürünle tanıştığıma çok sevindim. Şimdiye kadar kullandıklarım arasında en iyi ürün diyebilirim. Tek seferde istediğim düzlüğü veriyor, tekrar bir kez daha üzerinden geçmeme gerek kalmıyor. Ürünün tasarımında da en çok beğendiğim yer parmak yanmasını önlemek için yapılan uç bölgelerdeki özel bölüm oldu. Yani açıkçası ben çok beğendim. Sizlere de TÜM SAMİMİYETİMLE tavsiye ederim.