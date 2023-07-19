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StyleCare BHB864/00 Curler
Üretimden kaldırıldı
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BHB864/00
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Kullanıcı kılavuzu
AB Uygunluk Beyanı - English (US)
Tümü (4)
Philips Bukle Maşamı kısa saçta kullanabilir miyim?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricim buhar çıkarıyor
Philips Saç Şekillendiricim kendiliğinden kapanıyor