BDS4622V/00
Bu ürün satışta değil
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Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.
Ürün VGA, SVGA, XGA ve WXGA için PC uyumluluğu desteği verir. Evrensel bir ekran çözümü, çok yönlü PC giriş desteği gerektirir.
Eğer bir uygulama için daha iyi ses kalitesi gerekiyorsa bu monitör SRS surround ses işleme, dahili hoparlör ve daha büyük harici hoparlör bağlama yeteneği sunar
Fansız çalışma sessizdir ve monitörün içinde toz toplanmasını önleyerek ürün güvenilirliğini artırır.
Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.
3D tarama filtresi, izleme keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah-beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak, yatay ve dikey noktaları, bunun yanı sıra kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsündeki alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç, mükemmel netliği olan bir görüntüdür.
Eşzamanlı olarak iki farklı kaynaktan gelen görüntülerin izlenmesine olanak verir. Bunlar iki video kaynağı da olabilir, veri ve grafiklerden oluşan bir kombinasyon da olabilir
"Piksel kaydırma" olarak adlandırılan koruyucu işlev sisteme dahil edilmiştir. Koruma mekanizması etkinleştirildiğinde, "hayalet görüntü" olarak adlandırılan durumu engellemek için ekran görüntüsü otomatik olarak piksel konumlarına kaydırılır. İkinci olarak, yanma kurtarması sisteme dahil edilmiştir. Modele bağlı olarak, hayalet görüntüler belirli bir süre tüm panele tamamen beyaz sinyalin uygulanmasıyla veya aynı sonucu elde etmek için görüntünün ters çevrilmesiyle ortadan kaldırılır.
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