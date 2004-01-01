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    Signage Solutions U-Line Ekran

    BDL9870EU/00
    • Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile
      -{discount-value}

      Signage Solutions U-Line Ekran

      BDL9870EU/00

      Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

      Geleneksel ekranlara kıyasla sunduğu dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 98 inç ekran geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions U-Line Ekran

      Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

      Geleneksel ekranlara kıyasla sunduğu dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 98 inç ekran geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

      Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

      Geleneksel ekranlara kıyasla sunduğu dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 98 inç ekran geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions U-Line Ekran

      Yüksek parlaklığa sahip ekran deneyimi ile

      Geleneksel ekranlara kıyasla sunduğu dört kat daha yüksek çözünürlük sayesinde içeriğinizi yepyeni bir şekilde deneyimleyin. 3840 x 2160 piksel sunan bu ultra geniş 98 inç ekran geliştirilmiş ve gerçekçi görüntülerle yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

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        Signage Solutions

        U-Line Ekran

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        hedef kitlenizi büyüleyin

        • 98 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Ultra HD
        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

        QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

        QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

        Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

        Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan bir pencere gibidir.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Ses çıkışı
          • 3,5mm jak
          • Harici hoparlör konektörü
          Video girişi
          • VGA (Analog D-Sub)
          • DisplayPort (1.2)
          • DVI-D
          • HDMI (x3)
          • Komponent (BNC)
          • Kompozit (BNC)
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          USB
          Video çıkışı
          DisplayPort
          Harici kontrol
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • RJ45

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          247.7  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          98  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Piksel aralığı
          0,5622 x 0,5622 mm
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          500  cd/m²
          Ekran renkleri
          1073 M
          Kontrast oranı (tipik)
          1300:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          Panel teknolojisi
          IPS

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Screen saving functions
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • RS232
          • DisplayPort
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          • LAN (RJ45)

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Tipik)
          500  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W

        • Boyutlar

          Akıllı Yuva montajı
          100 x 200 mm, M4
          Set Genişliği
          2193,20  mm
          Ürün ağırlığı
          91,4  kg
          Set Yüksekliği
          1248,20  mm
          Set Derinliği
          89,8  mm
          Duvara Montaj Aparatı
          800 x 500 mm, M8
          Çerçeve genişliği
          16,0 mm

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          MTBF
          50.000  saat
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan Kumanda
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • RS232 kablosu
          • HDMI kablosu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • ColourCalibrationKit (CCK4602)
          • Kenar kaplama seti
          • HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          Garanti
          3 yıl garanti
          Yasal onaylar
          • CE
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          • FCC, Sınıf A

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan Kumanda
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • RS232 kablosu
        • HDMI kablosu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Kenar kaplama seti
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

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