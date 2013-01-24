Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- RS232 kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- HDMI kablosu
- USB kablosu
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Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Çoklu Dokunmatik Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Entegre dokunmatik teknolojisi sayesinde, artık yepyeni düzeyde bir etkileşim mümkün. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve eş zamanlı optimum performansıyla size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar. Çoklu Dokunmatik ekranlar, otomatik dokunma tanıma özelliğiyle donatılmıştır. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.
Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.
Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.
Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.
Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan penceredir.
Ekranın en üst kısmında bulunan görünmez kızılötesi ağ sayesinde parmakla, eldivenle veya dokunmatik kalemiyle dokunduğunuzda bile şaşırtıcı bir hassasiyet ve hızlı bir yanıt elde edebilirsiniz. Ayrıca "hayalet nokta" da bulunmaz.
Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
Görüntü/Ekran
Etkileşim
Bağlantı
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Aksesuarlar
Çeşitli