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    Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

    BDL8470QT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin
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      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      BDL8470QT/00

      Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

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        Çoklu Dokunmatik Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bu UltraHD ekranla çoklu dokunmatik deneyiminin

        yeni seviyesini keşfedin

        • 84 inç
        • Kenar LED Arkadan Aydınlatma
        • Ultra HD
        Gerçek Çoklu Dokunmatik özelliği ile muhteşem etkileşim deneyimini yaşayın

        Gerçek Çoklu Dokunmatik özelliği ile muhteşem etkileşim deneyimini yaşayın

        Entegre dokunmatik teknolojisi sayesinde, artık yepyeni düzeyde bir etkileşim mümkün. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve eş zamanlı optimum performansıyla size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar. Çoklu Dokunmatik ekranlar, otomatik dokunma tanıma özelliğiyle donatılmıştır. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.

        QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

        QuadViewer ile 4 farklı girişten içerik oynatın

        Ekranınızla daha esnek olun. Tek bir ekranda dört farklı girişten içerik oynatma özelliği sayesinde QuadViewer kontrol odaları, kurumsal ortamlar ve toplantı odaları için idealdir.

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        4K Ultra HD: daha önce görmediğiniz çözünürlük

        Geleneksel Full HD ekrandan dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni Signage Solutions deneyimini yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçeğe yakın görüntüler, yeni bir dünyaya açılan penceredir.

        Optik Kızılötesi Dokunmatik

        Ekranın en üst kısmında bulunan görünmez kızılötesi ağ sayesinde parmakla, eldivenle veya dokunmatik kalemiyle dokunduğunuzda bile şaşırtıcı bir hassasiyet ve hızlı bir yanıt elde edebilirsiniz. Ayrıca "hayalet nokta" da bulunmaz.

        Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur

        Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          84  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          213,5  cm
          Panel teknolojisi
          IPS
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1400:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          12  ms
          Piksel aralığı
          0,4845 x 0,4845 mm
          Ekran renkleri
          1073 M
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama

        • Etkileşim

          Çoklu dokunmatik teknoloji
          Kızılötesi dokunmatik
          Tak ve çalıştır
          HID uyumlu
          Dokunma noktaları
          10 eşzamanlı dokunma noktası

        • Bağlantı

          Video girişi
          • VGA (Analog D-Sub)
          • DisplayPort (1.2)
          • DVI-D
          • HDMI (x3)
          • Komponent (BNC)
          • Kompozit (BNC)
          Video çıkışı
          DisplayPort
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          • 3,5mm jak
          • Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          • USB
          • OPS

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1926,0  mm
          Set Yüksekliği
          1112,0  mm
          Set Derinliği
          94,9  mm
          Çerçeve genişliği
          30,6 mm
          VESA Montaj
          600 x 500 mm, M8
          Ürün ağırlığı
          98,3  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          216 lb  lb

        • Kullanılabilirlik

          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          • LAN (RJ45)
          Sinyal loop through
          • RS232
          • DisplayPort
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Yerleştirme
          Yatay

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Tipik)
          400  W
          Şebeke elektriği
          90 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • HDMI kablosu
          • USB kablosu

        • Çeşitli

          Garanti
          3 yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          Yasal onaylar
          • CE
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL
          • C-Tick
          • GOST
          • FCC, Sınıf A

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • HDMI kablosu
        • USB kablosu

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