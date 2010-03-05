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    LCD monitör

    BDL6551V/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      -{discount-value}

      LCD monitör

      BDL6551V/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın

      Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

      Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın

      Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün

      Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın

      Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

      Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın

      Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün

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        LCD monitör

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        ince çerçeveli 165 cm (65") LCD

        • 165 cm (65")
        • Dijital Reklam
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

        Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

        Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer

        Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

        Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

        Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          165  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Piksel aralığı
          0,744 x 0,744 mm
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          700  cd/m²
          Ekran renkleri
          1,06 milyar renk
          Kontrast oranı (tipik)
          2500:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          AV girişi
          • HDMI x1
          • Kompozit (RCA) x1
          • Kompozit (BNC) x1
          • S-video x1
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          • Komponent (YPbPr) x1
          AV çıkışı
          • Kompozit (BNC) x1
          • Ses (Sol/Sağ) x1
          Diğer bağlantılar
          • AC çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Döşeme Matrisi
          5 x 5
          Screen saving functions
          Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • RS232
          • VGA
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu işlevleri
          • Ortam ışığı sensörü
          • Akıllı Güç
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          RS232
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12 W (8 ohm)

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 314W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1 W

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          3,1 cm / 1,22 inç
          Akıllı Yuva montajı
          300 x 320 x 64
          Set yüksekliği (stand ile)
          1022  mm
          Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD)
          11,81 x 11,89 x 2,52
          Set yüksekliği (stand ile) (inç)
          40.2  inç
          Set Genişliği
          1500  mm
          Ürün ağırlığı
          56  kg
          Set derinliği (stand ile)
          423  mm
          Set Yüksekliği
          876  mm
          Set Derinliği
          123  mm
          Set derinliği (stand ile) (inç)
          16.7  inç
          Set Genişliği (inç)
          59,1  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          34.5  inç
          Duvara Montaj Aparatı
          400x400mm (Set), 100x100mm (Akıllı yuva)
          Set Derinliği (inç)
          4,8  inç
          Ürün ağırlığı (lb)
          110,2  lb

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          MTBF
          50.000  saat
          Bağıl nem
          5 - 90  %

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Sabit duvara asma aparatı
          • Hareketli duvara asma aparatı
          • Tavana asma aparatı
          Stant
          BM05511

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Garanti
          Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Hareketli duvara asma aparatı
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Tavana asma aparatı

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