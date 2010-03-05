Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
LCD monitör
Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın
Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün
Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın
Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Bu ürün KDV indirimi için uygundur
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
LCD monitör
Hedef kitlenizi etkileyin ve kuşatın
Bu şık 165 cm (65") LCD ekranla en zorlu uygulamalarda bile mesajınızı verin. İster bir ağ ortamında, isterse bir matrise bağlı olarak ya da halka açık alanlarda tek başına kullanılsın, hedef kitleniz kesinlikle etkilenecek. Tüm faydaları görün
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ince çerçeveli 165 cm (65") LCD
165 cm (65")
Dijital Reklam
Full HD
Enerji tasarrufu için SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
7/24 çalışma için tasarlandı
Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.
Full HD LCD ekran, 1920x1080p
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır
Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.
Sıcaklık sensörü ürünün genel durumunu ölçer
Bu açık mekan ekranı, dahili durumu izlemek için bir sıcaklık sensörü içerir. Dahili sıcaklığın önceden ayarlanmış eşiği aşması durumunda, ekranı normal koşullara uygun olacak şekilde soğutmak için iki dahili fan otomatik olarak etkinleştirilir.
Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Daha net görüntüler için yüksek parlaklık
Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.
Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler
Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
165
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
65
inç
En-boy oranı
16:9
Ekran çözünürlüğü
1920x1080p
Piksel aralığı
0,744 x 0,744 mm
Optimum çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık
700
cd/m²
Ekran renkleri
1,06 milyar renk
Kontrast oranı (tipik)
2500:1
Tepki süresi (tipik)
8
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
3D Combfilter (tarama filtresi)
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Aşamalı Tarama
3D MA görüntü ayrıştırma
Dinamik kontrast geliştirme
Bağlantı
PC
VGA-girişi D-Sub 15HD
VGA-çıkışı D-Sub 15HD
DVI-D x1
RS232 D-Sub9
RS232 D-sub9 çıkışı
3,5 mm PC ses girişi x1
AV girişi
HDMI x1
Kompozit (RCA) x1
Kompozit (BNC) x1
S-video x1
Ses (Sol/Sağ) x2
Komponent (YPbPr) x1
AV çıkışı
Kompozit (BNC) x1
Ses (Sol/Sağ) x1
Diğer bağlantılar
AC çıkışı
Harici hoparlör konektörü
Kullanılabilirlik
Yerleştirme
Dikey
Yatay
Resim içinde Resim (PIP)
PBP
PIP
POP
Döşeme Matrisi
5 x 5
Screen saving functions
Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
Klavye kontrolü
Gizli
Kilitlenebilir
Uzaktan kumanda sinyali
Kilitlenebilir
Sinyal loop through
RS232
VGA
Kurulum kolaylığı
AC Çıkışı
Taşıma Kolları
Akıllı Yuva
Enerji tasarrufu işlevleri
Ortam ışığı sensörü
Akıllı Güç
Güvenlik kontrolü fonksiyonları
Isı Kontrolü
Sıcaklık Sensörü
Görüntü performansı
Gelişmiş renk kontrolü
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RS232
Ambalaj
Yeniden kullanılabilir kutu
Ses
Dahili hoparlörler
2 x 12 W (8 ohm)
Güç
Tüketim (Açık modu)
Tipik 314W
Bekleme modunda güç tüketimi
<1 W
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
Video formatları
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Boyutlar
Çerçeve kalınlığı
3,1 cm / 1,22 inç
Akıllı Yuva montajı
300 x 320 x 64
Set yüksekliği (stand ile)
1022
mm
Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD)
11,81 x 11,89 x 2,52
Set yüksekliği (stand ile) (inç)
40.2
inç
Set Genişliği
1500
mm
Ürün ağırlığı
56
kg
Set derinliği (stand ile)
423
mm
Set Yüksekliği
876
mm
Set Derinliği
123
mm
Set derinliği (stand ile) (inç)
16.7
inç
Set Genişliği (inç)
59,1
inç
Set Yüksekliği (inç)
34.5
inç
Duvara Montaj Aparatı
400x400mm (Set), 100x100mm (Akıllı yuva)
Set Derinliği (inç)
4,8
inç
Ürün ağırlığı (lb)
110,2
lb
Çalışma koşulları
Sıcaklık aralığı (çalışma)
0 - 40
°C
MTBF
50.000
saat
Bağıl nem
5 - 90
%
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar
Sabit duvara asma aparatı
Hareketli duvara asma aparatı
Tavana asma aparatı
Stant
BM05511
Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Lehçe
Türkçe
Rusça
Basitleştirilmiş Çince
Garanti
Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
Yasal onaylar
CE
FCC, Sınıf B
CCC
RoHS
UL/cUL
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı
İsteğe bağlı aksesuarlar: Hareketli duvara asma aparatı
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