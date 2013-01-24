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    Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

    BDL6526QT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu çoklu dokunmatik LED ekranla Bu çoklu dokunmatik LED ekranla Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
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      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      BDL6526QT/00

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Çoklu Dokunmatik Ekran

      Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

      Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.

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        Çoklu Dokunmatik Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Bu çoklu dokunmatik LED ekranla

        yeni bir etkileşim seviyesini deneyimleyin

        • 65 inç
        • Kenardan aydınlatmalı LED
        • Full HD
        • Optik Görüntüleme, 6 Dokunma Noktası
        Gerçek Çoklu Dokunmatik özelliği ile muhteşem etkileşim deneyimini yaşayın

        Gerçek Çoklu Dokunmatik özelliği ile muhteşem etkileşim deneyimini yaşayın

        Entegre dokunmatik teknolojisi sayesinde, artık yepyeni düzeyde bir etkileşim mümkün. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve eş zamanlı optimum performansıyla size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar. Çoklu Dokunmatik ekranlar, otomatik dokunma tanıma özelliğiyle donatılmıştır. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

        Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknolojisi

        Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

        6 eşzamanlı dokunma noktasıyla gerçek çoklu dokunmatik özelliği

        En fazla 6 eşzamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 6 dokunma noktası, son derece ekonomik bir çözüm sunar.

        Tüm önde gelen işletim sistemleriyle uyumludur

        Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          163,9  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          64,5  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          5000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          Piksel aralığı
          0,74 x 0,74 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Etkileşim

          Çoklu dokunmatik teknoloji
          Optik algılama
          Dokunma noktaları
          6 eşzamanlı dokunma noktası
          Tak ve çalıştır
          HID uyumlu
          Koruma camı
          5 mm sertleştirilmiş emniyet camı

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x2)
          • DVI-D
          • VGA (Analog D-Sub)
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          • USB
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          • VGA (Analog D-Sub)
          Ses girişi
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • 3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          • RJ45
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          • USB
          • OPS

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          Yatay
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • VGA
          • IR Loopthrough
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • Kart OPS RS232
          • RS232
          • RJ45
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1488,4  mm
          Set Yüksekliği
          863,4  mm
          Set Derinliği
          78,1  mm
          Ürün ağırlığı
          54,4  kg
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M6
          Çerçeve genişliği
          26,2 mm

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • RS232 kablosu
          • USB kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Lehçe
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Klasik Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • CCC
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • RoHS
          • EPA
          • CB
          • C-Tick
          • EAC
          • EMF
          • KUCAS
          • SASO
          Garantili
          3 Yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • RS232 kablosu
        • USB kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

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