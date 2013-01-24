Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- RS232 kablosu
- USB kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
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Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu çoklu dokunmatik LED ekranla
Hedef kitlenize hiç olmadığınız kadar yaklaşın. Hızlı, hassas ve son derece dayanıklı olmasının yanı sıra yüksek performans, güvenilirlik ve işlevsellikle öne çıkar.
Çoklu Dokunmatik Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Entegre dokunmatik teknolojisi sayesinde, artık yepyeni düzeyde bir etkileşim mümkün. Mükemmel çalışabilirlik fırsatlarıyla birleştirilen daha fazla esneklik ve eş zamanlı optimum performansıyla size mükemmel kullanıcı etkileşimi sunar. Çoklu Dokunmatik ekranlar, otomatik dokunma tanıma özelliğiyle donatılmıştır. HID uyumlu olan USB konektör gerçek tak ve çalıştır işlevselliği sunar.
Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.
En fazla 6 eşzamanlı dokunma noktasıyla daha üst düzey bir etkileşim deneyimi yaşayın. Birden fazla kullanıcının uygulamanızı aynı anda kullandığı durumlar için ideal bir çözüm olan 6 dokunma noktası, son derece ekonomik bir çözüm sunar.
Dokunmatik ekranlarımız yazılımdan bağımsızdır ve Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS ve Linux işletim sistemlerini destekler.
Görüntü/Ekran
Etkileşim
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Ses
Çalışma koşulları
Güç
Aksesuarlar
Çeşitli