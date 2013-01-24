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    LED Ekran

    BDL5585XL/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      LED Ekran

      BDL5585XL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hedef kitlenizi büyüleyin

      Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LED Ekran

      Hedef kitlenizi büyüleyin

      Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Hedef kitlenizi büyüleyin

      Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LED Ekran

      Hedef kitlenizi büyüleyin

      Pazarlama mesajlarınızı sunmanın bu kadar şık bir yolu hiç olmamıştı. Son derece dar çerçevesi ve zengin özellikleriyle bu ekran bağımsız bir ünite veya çarpıcı bir video duvarının parçası olarak her ortama uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        LED Ekran

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        bu yüksek performanslı LCD ekran ile

        • 140 cm (55 inç)
        • doğrudan LED
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

        Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

        Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemesini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

        Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon

        Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

        Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

        LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

        Hızlı grafik desteği için Ekran Portu

        Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

        Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

        Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

        Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

        Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

        Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          139,7  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          700  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          3000:1
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,63 x 0,63 mm
          Ekran renkleri
          1,07 Milyar
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          • RJ45
          AV girişi
          Komponent (BNC) x1
          Diğer bağlantılar
          • Ekran Portu
          • DVI Çıkışı
          • USB
          • HDMI

        • Kullanılabilirlik

          Döşemeli Matris
          En fazla 15 x 10
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • VGA
          Klavye kontrolü
          Gizli
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          • Ortam ışığı sensörü
          • Smart Power
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          Paneller arasında toplam 5,5 mm
          Set Genişliği
          1215  mm
          Set Genişliği (inç)
          47,8  inç
          Set Yüksekliği
          686  mm
          Set Yüksekliği (inç)
          27,0  inç
          Set Derinliği
          126  mm
          Set Derinliği (inç)
          5,0  inç
          VESA Montaj
          400 x 200 mm

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          5 - 90  %
          MTBF
          60.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          150W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10W (RMS)

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 12581 60492 9
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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