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    LCD monitör

    BDL5571V/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      LCD monitör

      BDL5571V/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Göz alıcı görüntüler elde edin

      İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

      Göz alıcı görüntüler elde edin

      İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün

      Göz alıcı görüntüler elde edin

      İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

      Göz alıcı görüntüler elde edin

      İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün

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        ince çerçeveli 140 cm (55") LCD ile

        • 140 cm (55 inç)
        • Full HD

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Şık bir görünüm için şık bir kaplama

        Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        DVI çıkış kapasiteleri için modül

        İsteğe bağlı DVI modülünü kullanarak 3 x 3 yapılandırmalı maksimum 9 ekranla dijital video duvarı yaratın. Modülü ekranın yan tarafındaki açık yuvaya takın, DVI çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

        Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon

        Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

        Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

        LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

        120 Hz Panel

        Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.

        Hızlı grafik desteği için Ekran Portu

        Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

        Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

        Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

        Gelişmiş büyütme özelliği, döşeme matrisi uygulamalarını destekler

        Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          140  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          55  inç
          En-boy oranı
          16:9
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Piksel aralığı
          0,63 x 0,63 mm
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          700  cd/m²
          Ekran renkleri
          1,06 milyar renk
          Kontrast oranı (tipik)
          1300:1
          Tepki süresi (tipik)
          10  ms
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          Ekran teknolojisi
          120 Hz Panel

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          • RJ45
          AV girişi
          • HDMI x1
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          • Komponent (BNC) x1
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1
          Diğer bağlantılar
          • Ekran Portu
          • USB
          • AC çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Döşeme Matrisi
          5 x 5
          Screen saving functions
          Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • RS232
          • VGA
          • DVI (İsteğe Bağlı)
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu işlevleri
          • Ortam ışığı sensörü
          • Akıllı Güç
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12 W (8 ohm)

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tip 214 W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          < 1W (Tek Kablo ve RS232 etkin)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          19,5 mm/0,8 inç
          Akıllı Yuva montajı
          300 x 320 x 64
          Set yüksekliği (stand ile)
          773.2  mm
          Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD)
          11,81 x 11,89 x 2,52
          Set yüksekliği (stand ile) (inç)
          30.4  inç
          Set Genişliği
          1252,1  mm
          Ürün ağırlığı
          38,7  kg
          Set derinliği (stand ile)
          405.1  mm
          Set Yüksekliği
          722,9  mm
          Set Derinliği
          121,8  mm
          Set derinliği (stand ile) (inç)
          15.95  inç
          Set Genişliği (inç)
          49,3  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          28.5  inç
          Duvara Montaj Aparatı
          400x400mm (Set), 100x100mm (Akıllı yuva)
          Set Derinliği (inç)
          4,8  inç
          Ürün ağırlığı (lb)
          85,1  lb

        • Ürün boyutları

          Genişlik
          125  cm
          Yükseklik
          72.29  cm
          Derinlik
          12.3  cm
          Ağırlık
          26.4  kg
          Yükseklik (sehpa ile)
          102.2  cm
          Derinlik (sehpa ile)
          42.3  cm
          Ağırlık (stand ile)
          55.5  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          MTBF
          60.000  saat
          Bağıl nem
          5 - 90  %

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          DVI Çıkış Modülü (CRA71)
          Stant
          BM05211

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Garanti
          Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          105  cm
          Genişlik
          167  cm
          Derinlik
          30  cm
          Net ağırlık
          38.7  kg
          Brüt ağırlık
          42.3  kg
          Dara ağırlığı
          3.6  kg
          EAN
          87 12581 57932 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: DVI Çıkış Modülü (CRA71)

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