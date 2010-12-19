Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: DVI Çıkış Modülü (CRA71)
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İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz alıcı görüntüler elde edin
İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün
Göz alıcı görüntüler elde edin
İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Göz alıcı görüntüler elde edin
İnce çerçeveli 140 cm (55") LCD ekranla pazarlama mesajlarınızı şık bir sunumla yayınlayın. Hedef kitleniz gözlerini bu zarif ekrandan alamayacak. Tüm faydaları görün
LCD monitör
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Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Şık kaplama tasarımı sayesinde açık mekan ekranları neredeyse tüm ortamlara uyum sağlayan şık bir görünüme sahip olur. Bu tasarım aynı zamanda ekranı, videolu döşeme matrisi için de ideal hale getirir.
Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.
İsteğe bağlı DVI modülünü kullanarak 3 x 3 yapılandırmalı maksimum 9 ekranla dijital video duvarı yaratın. Modülü ekranın yan tarafındaki açık yuvaya takın, DVI çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.
Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.
LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.
Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.
Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.
Dahili büyütme pahalı cihazlar almaya gerek kalmadan bir video duvar matrisinin büyütme fonksiyonunu kolayca sağlamak için kullanılabilir. Birçok farklı yapılandırmayı destekleyen, nefes kesici bir video duvarı oluşturan bu özellik başlı başlına kolaylığı temsil eder.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Ürün boyutları
Çalışma koşulları
Aksesuarlar
Çeşitli
Ambalaj boyutları
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