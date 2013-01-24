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    LED Ekran

    BDL4785SL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım. Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım. Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.
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      LED Ekran

      BDL4785SL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.

      Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED Ekran

      Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.

      Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.

      Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      LED Ekran

      Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.

      Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör LED

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        LED Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.

        Yüksek performans

        • 119 cm (47 inç)
        • kenar LED
        • Full HD
        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Kenar LED Arkadan Aydınlatma

        Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

        Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon

        Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

        Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

        LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

        Hızlı grafik desteği için Ekran Portu

        Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.

        120 Hz Panel

        Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Süper İnce Tasarım

        Toplam derinliği 4 mm'den az olan bu ekranla reklam panolarınızı dilediğiniz yere kurabilirsiniz. Son derece büyük bir esneklik sağlayan ince gövdesinin yanı sıra göz alıcı bir tasarıma da sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          119,3  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          47  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          450  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1600:1
          Tepki süresi (tipik)
          12  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,54 x 0,54 mm
          Ekran renkleri
          1,07 milyar renk
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Hoparlörler

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • RJ45
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          AV girişi
          • DVI-D x1
          • Komponent (BNC) x1
          Diğer bağlantılar
          • AC çıkışı
          • Ekran Portu
          • USB
          • HDMI
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Döşemeli Matris
          En fazla 5 x 5
          Resim içinde Resim (PIP)
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Sinyal Loop Through
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          • Ortam ışığı sensörü
          • Smart Power
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45

        • Boyutlar

          Çerçeve kalınlığı
          20mm
          Set Genişliği
          1085  mm
          Set Genişliği (inç)
          42,7  inç
          Set Yüksekliği
          632  mm
          Set Yüksekliği (inç)
          24,8  inç
          Set Derinliği
          38  mm
          Set Derinliği (inç)
          1,5  inç
          Ürün ağırlığı
          18,8  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          41,4  lb
          VESA Montaj
          400 x 200 mm

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS
          Garanti
          Avrupa/Kuzey Amerika: 3 yıl

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          5 - 90  %
          MTBF
          60.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 104W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          87 12581 60486 8
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: Hoparlörler

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