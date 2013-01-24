Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan Kontrol
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Hoparlörler
Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.
Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.
Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün
Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.
Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün görüntü kalitesi. Süper ince tasarım.
Pazarlama mesajlarınızı süper ince 47" (119 cm) full HD Ekran ile şık bir şekilde verin. Kullanılabilir alanın önem taşıdığı, fakat performans veya görüntü kalitesinden ödün vermek istemediğiniz yerler için idealdir. Tüm faydaları görün
LED Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.
Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.
LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.
Ekran Portunun sağladığı yüksek bant genişliğinde grafik desteğiyle kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. Ekran Portu, tam yüksek çözünürlüklü videonun yanı sıra sesi de aktararak ekstra kablo ihtiyacını ortadan kaldırır.
Hızlı hareket sahnelerini dahi netlikle gösteren 120 Hz panel sayesinde, muhteşem netlikte video görüntülerinin keyfini çıkarın ve seyir deneyiminize zenginlik katın.
Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.
Toplam derinliği 4 mm'den az olan bu ekranla reklam panolarınızı dilediğiniz yere kurabilirsiniz. Son derece büyük bir esneklik sağlayan ince gövdesinin yanı sıra göz alıcı bir tasarıma da sahiptir.
Görüntü/Ekran
Aksesuarlar
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çeşitli
Çalışma koşulları
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Ambalaj boyutları