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    Signage Solutions V-Line Ekran

    BDL4780VH/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Üstün görünürlük ve daha net görüntüler Üstün görünürlük ve daha net görüntüler Üstün görünürlük ve daha net görüntüler
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      Signage Solutions V-Line Ekran

      BDL4780VH/00

      Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

      Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions V-Line Ekran

      Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

      Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

      Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

      Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions V-Line Ekran

      Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

      Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.

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        V-Line Ekran

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        Toplam:

        Üstün görünürlük ve daha net görüntüler

        Ultra parlak ekran ile

        • 47 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Full HD
        • 2000 cd/m²
        Gün ışığında bile oldukça yüksek parlaklık sağlar

        Gün ışığında bile oldukça yüksek parlaklık sağlar

        2000 nit panel sayesinde, doğrudan gün ışığı alan alanlarda bile mükemmel görüntü kalitesi elde edin. Yüksek parlaklık, özellikle ortam ışık seviyesi yüksek olan mekanlarda çok sayıda yeni uygulama olanağını mümkün kılarak ortam parlaklığı sorunu olan tüm mekanlar için kristal netliğinde görüntüler sunar.

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Hepsi bir arada çözüm yaratmak için isteğe bağlı OPS Yuvası

        Ekranınızı hepsi bir arada dijital reklam çözümüne dönüştürün ve bağlı, akıllı ve güvenli bir ekran ağı oluşturun. Tak-Çıkar Özelliği (OPS), OPS standartlı bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu kablosuz çözüm ihtiyacınız olduğu anda donanımınızı kurmanızı, kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlar.

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          46,96  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          2000  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1300:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          10  ms
          Ekran renkleri
          1,07 milyar renk
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • Aşamalı Tarama
          • Dinamik kontrast geliştirme
          DICOM
          Klinik D-image

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort (1.2)
          • HDMI (x2)
          • DVI-D
          • VGA (Analog D-Sub)
          • USB
          • Komponent (BNC)
          • Kompozit (BNC)
          Video çıkışı
          • DisplayPort
          • DVI-I
          • VGA (Analog D-Sub)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • Harici hoparlör konektörü
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • USB
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 480i, 60 Hz

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          15,6 mm
          Set Derinliği
          132,10  mm
          Set Yüksekliği
          620,59  mm
          Set Genişliği
          1076,20  mm
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, M6
          Ürün ağırlığı
          24  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          52,9  lb

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Döşeme Matrisi
          10 x 10'a kadar
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • DVI
          • VGA
          • RS232
          • DisplayPort
          • IR Loopthrough
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          • Kart OPS RS232
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          160 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          60.000  saat

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AIF
          • AIFF
          • ASF
          • LPCM
          • M3U
          • M4A
          • MP3
          • MP4
          • WAV
          • WMA
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Video Oynatma
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WMV

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • RS232 kablosu
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
          Stand
          Opsiyonel BM04642 / BM02542

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Arapça
          • Japonca
          • Geleneksel Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • RoHS
          • C-Tick
          • GOST
          • BSMI
          • CB
          • J-Moss
          • PSE
          • VCCI
          Garanti
          3 yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • RS232 kablosu
        • İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)

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