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    Video Duvarı Ekranı

    BDL4682XL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • En çarpıcı video duvarlarını yaratın En çarpıcı video duvarlarını yaratın En çarpıcı video duvarlarını yaratın
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      Video Duvarı Ekranı

      BDL4682XL/00
      Genel Derecelendirme / 5

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Video Duvarı Ekranı

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Video Duvarı Ekranı

      En çarpıcı video duvarlarını yaratın

      Video duvarı modelleri serimizle en büyüleyici video duvarlarını yaratın. Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevesi ve çarpıcı tam HD görüntü kalitesiyle en unutulmaz görsel deneyimi yaşayacaksınız. Tüm faydaları görün

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        Bu LED sıfır çerçeveli ekranla

        • 46 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın

        İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi 7/24 korumayla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI Paylaşım Sistemi

        DVI paylaşım sistemiyle 15 x 10 konfigürasyon kullanarak en fazla 150 ekran içeren bir dijital video duvarı oluşturun. DVI Çıkış portunu başka bir ekranın DVI girişine bağlayın ve mümkün olan en çarpıcı video duvarını yaratın.

        7/24 çalışma için tasarlandı

        7/24 çalışma için tasarlandı

        Ekranlarımız günümüzün hiç uyumayan iş dünyasına uyum sağlayacak şekilde 7/24 kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek düzeyde kalite için üstün bileşenlerden yararlanan bu ürün serisindeki modellerin kesintisiz güvenilirlik sağlayacağından emin olabilirsiniz.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma

        Daha da yüksek kontrast oranları sunan doğrudan LED arkadan ışıklandırma ile üstün bir ışık bütünlüğü elde edin Daha saf beyazlar, daha da geniş bir renk gamı sunarak renk işlemesini iyileştirir ve seyir keyfinizi artırır. Önemli ölçüde daha düşük güç tüketimi sayesinde genel toplam sahip olma maliyeti de düşer.

        Çarpıcı video duvarları için çerçevesiz tasarım

        Sıfır çerçeveli ekranlarla en göz alıcı video duvarlarını oluşturun. 15 x 10 ekrana varan konfigürasyonlar mümkündür; sektördeki en dar kenarlıkların kullanımı sayesinde görüntüler arasındaki boşluk neredeyse hiç fark edilmez ve böylece harika bir görsel deneyim sunulur.

        Daha net görüntüler için yüksek parlaklık

        Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.

        Gelişmiş Renk Kalibrasyonu

        Gelişmiş renk kalibrasyon aracımız sayesinde ağınıza eklenen tüm ekranlarda eşit dağılımlı renk elde edin. Bu araç, hedef kitlenize en akılda kalıcı görsel deneyimi sunmak için mükemmel renk tutarlılığı sağlamak amacıyla reklam uygulamanızdaki tüm ekranları otomatik olarak ayarlar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        IR Düz geçiş

        Tek bir uzaktan kumanda kullanarak reklam ağınızdaki tüm ekranları ana ekran üzerinden kontrol edin. Basit ve kullanışlı olan bu özellik sayesinde uzaktan kumanda ünitenizi kullanırken diğer ekranların yapılandırma ayarlarının değişmesinden endişelenmenize gerek kalmaz.

        Ağ Üzerinden Kontrol: RJ45

        LAN (RJ45) portuyla ekranınızın yönetimi artık daha basit. RJ45 bağlantısı üzerinden her bir ekranı yapılandırabilir veya her bir cihazın durumunu hızlı ve rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz.

        Dikey mod kullanımı

        Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          117  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          46  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080p
          Parlaklık
          700  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          4000:1
          Tepki süresi (tipik)
          6,5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,53 x 0,53 mm
          Ekran renkleri
          1,07 milyar
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RJ45
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          AV girişi
          • HDMI x1
          • Komponent (BNC) x1
          • IR girişi
          • Ses (Sol/Sağ) x1
          Diğer bağlantılar
          • Ekran Portu
          • DVI Çıkışı
          • USB
          • AC çıkışı
          • IR çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü
          AV çıkışı
          Ses (Sol/Sağ) x1

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1023,68  mm
          Set Yüksekliği
          578,27  mm
          Set Derinliği
          106,71  mm
          Çerçeve genişliği (Sol/Üst, Sağ/Alt)
          3,2 mm, 1,8 mm
          Çerçeve genişliği (A'dan A'ya)
          5 mm
          Ürün ağırlığı
          24  kg
          Akıllı Yuva montajı
          100 x 100 mm, 100 x 200 mm
          VESA Montaj
          400 x 400 mm
          MTBF
          60.000 saat

        • Güç

          Güç tüketimi (Tipik)
          135  W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W
          Güç kaynağı
          90-240 VAC, 50/60 Hz

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          10 - 90  %

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Dikey
          • Yatay
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • VGA
          • DVI
          • IR Loopthrough
          Döşemeli Matris
          en fazla 15 x 10
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel kaydırma, Düşük parlaklık
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          • RJ45
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          • Akıllı Yuva
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Güvenlik kontrolü fonksiyonları
          • Isı Kontrolü
          • Sıcaklık Sensörü
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          OSD Dilleri
          • Felemenkçe
          • İspanyolca
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • Türkçe

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12 W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM05611 (İsteğe Bağlı)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İspanyolca
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • RoHS
          • UL/cUL
          • BSMI
          • CB
          • C-Tick
          • EPEAT
          • GOST
          Garantili
          3 Yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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