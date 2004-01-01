Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.
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Signage Solutions V-Line Ekran
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Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.
Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun
Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.
Bu ürün satışta değil
Bu ürün KDV indirimi için uygundur
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Signage Solutions V-Line Ekran
Hedef kitlenizle 7/24 iletişimde olun
Yüksek parlaklık sunan bu Signage Solution ekran ile uzaktan yönetimin en düşük sahip olma maliyeti sağladığından emin olarak son teknoloji ürünü bağlantının ve içerik yönetimi olanaklarının tüm avantajlarından yararlanın.
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Signage Solutions
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Geleceğe uyumlu Smart Collection ile
46 inç
Kenar LED Arkadan Işıklandırma
Full HD
700 cd/m²
SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin
SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.
SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi
Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!
HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin
Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve içeriğinizi kontrol edin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.
FailOver ile içeriğiniz sorunsuz çalışsın
İçeriğinizin sorunsuz çalışması zorlu ticari uygulamalar için oldukça önemlidir. Bir içerik felaketiyle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük olsa da FailOver, ortam oynatıcının arızalanması durumunda ekranda yedek içerik oynatan devrim niteliğindeki teknolojiyi içerik korumasıyla birlikte sunar. Birincil giriş başarısız olduğunda FailOver otomatik olarak devreye girer. Sadece birincil giriş bağlantısı ve bir FailOver bağlantısı seçerek anında korumaya hazır olun.
SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın
USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.
Enerji tasarrufu için SmartPower
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart uygulamaların kolaylıkla kullanabilmesinin yanı sıra özellikle zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş seyir açısı sağlayarak net görüntüler sunar.
Daha net görüntüler için yüksek parlaklık
Ortam parlaklığı yüksek olan alanlarda 700 nit panel ile daha net görüntüler elde edebilirsiniz. Hedef kitleniz, doğrudan güneş ışığı almadığı halde normalden daha parlak olarak yerlerde daha iyi görüntü kalitesiyle optimum seyir keyfi yaşayabilir.
İsteğe Bağlı OPS Yuvası
Tak-Çıkar Özelliği, OPS uyumlu bir ortam oynatıcı ekleyebileceğiniz endüstri standardı bir yuvadır. Bu standart size istediğiniz zaman donanımınızı yükseltme veya değiştirme olanağı tanır. Ekranınızı hepsi bir arada özellikli bir dijital reklam çözümüne dönüştürmek, kişiselleştirilmiş bir kolaylık haline gelmiştir.
Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın
Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (metrik)
116.8
cm
Çapraz ekran boyutu (inç)
46
inç
En-boy oranı
16:9
Ekran çözünürlüğü
1920x1080p
Piksel aralığı
0,177 x 0,53mm
Optimum çözünürlük
60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık
700
cd/m²
Ekran renkleri
1073,3 milyon
Kontrast oranı (tipik)
4000:1
Dinamik kontrast oranı
500.000:1
Tepki süresi (tipik)
6,5
ms
İzleme açısı (yatay)
178
derece
İzleme açısı (dikey)
178
derece
Görüntü geliştirme
3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
Aşamalı Tarama
Dinamik kontrast geliştirme
Bağlantı
Ses çıkışı
Ses Sol/Sağ (RCA)
Harici hoparlör konektörü
Video girişi
DisplayPort (1.2)
HDMI (x2)
DVI-D
VGA (Analog D-Sub)
USB
Komponent (RCA)
Kompozit (RCA)
Ses girişi
3,5 mm jak
Ses Sol/Sağ (RCA)
Diğer bağlantılar
OPS
Video çıkışı
DisplayPort
DVI-I
VGA (Analog D-Sub)
Harici kontrol
RJ45
RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
Kullanılabilirlik
Yerleştirme
Dikey
Yatay
Döşeme Matrisi
10 x 10'a kadar
Screen saving functions
Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Klavye kontrolü
Gizli
Kilitlenebilir
Sinyal loop through
DVI
VGA
RS232
IR Loopthrough
DisplayPort
Kurulum kolaylığı
Akıllı Yuva
AC Çıkışı
Enerji tasarrufu işlevleri
Akıllı Güç
Diğer kolaylıklar
Taşıma kolları
Ağ üzerinden kontrol edilebilir
RJ45
RS232
HDMI (Tek Kablo)
Kart OPS RS232
Tek Kablo (HDMI-CEC)
Ses
Dahili hoparlörler
2 x 10 W
Güç
Şebeke elektriği
100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Tüketim (Açık modu)
92,41 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
Bekleme modunda güç tüketimi
<0,3 W
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bilgisayar formatları
1920 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Video formatları
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
576i, 50 Hz
576p, 50 Hz
480p, 60 Hz
480i, 60 Hz
Boyutlar
Akıllı Yuva montajı
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Set Genişliği
1052,7
mm
Ürün ağırlığı
21,3
kg
Set Yüksekliği
607,3
mm
Set Derinliği
69
mm
Duvara Montaj Aparatı
400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Çerçeve genişliği
15,8 mm
Çalışma koşulları
Yükseklik
0 ~ 3000 m
Sıcaklık aralığı (çalışma)
5 ~ 40
°C
MTBF
60.000
saat
Bağıl nem
20 ~ 80
%
Sıcaklık aralığı (saklama)
-20 ~ 60
°C
Multimedya Uygulamaları
USB Video Oynatma
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
USB Görüntü Oynatma
BMP
GIF
JPEG
JPG
USB Ses Oynatma
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Aksesuarlar
Birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
RS232 kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar
ColourCalibrationKit (CCK4602)
HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
Stant
BM05462 (İsteğe Bağlı)
Çeşitli
Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Lehçe
Rusça
Basitleştirilmiş Çince
İspanyolca
Türkçe
Arapça
Japonca
Geleneksel Çince
Garanti
3 Yıl garanti
Yasal onaylar
CE
FCC, Sınıf B
UL/cUL
CCC
RoHS
C-Tick
GOST
BSMI
CB
J-Moss
PSE
VCCI
Kutuda neler var?
Kutudaki diğer öğeler
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda pilleri
AC Güç Kablosu
VGA kablosu
CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
RS232 kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar: ColourCalibrationKit (CCK4602)
İsteğe bağlı aksesuarlar: HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25)
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