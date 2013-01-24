Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.