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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL4330QL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Öne çıkan tasarım Öne çıkan tasarım Öne çıkan tasarım
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      Signage Solutions Q-Line Ekran

      BDL4330QL/00

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Öne çıkan tasarım

      Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

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        Q-Line Ekran

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        Öne çıkan tasarım

        Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

        • 43 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Full HD
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        CMND ile uzaktan sistem yönetimi

        Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

        Dahili medya oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın

        USB üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız, istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

        Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

        Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          108  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42,5  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          3000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          6,5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,49 x 0,49 mm
          Ekran renkleri
          16,7 Milyon
          DICOM
          Klinik D-image

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D
          • HDMI
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          • VGA (Analog D-Sub)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          • 3,5mm jak
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          USB

        • Kullanılabilirlik

          Hafıza
          • Dahili hafıza erişimi
          • 8 GB eMMC
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Döşeme Matrisi
          En fazla 15 x 15
          Başlatma
          • Açma geciktirme
          • Açma durumu
          • LAN'da uyanma
          Başlatma penceresi
          Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak
          Klavye kontrolü
          • Kilitlenebilir
          • Gizli
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
          Set Genişliği
          968,2  mm
          Set Yüksekliği
          559,4  mm
          Set Derinliği
          59,9  mm
          Set Genişliği (inç)
          38,12  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          22,02  inç
          Set Derinliği (inç)
          2,36  inç
          VESA Montaj
          400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
          Ürün ağırlığı
          8,70  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          19,18  lb

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          87 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • 3G2
          • 3GP
          • ASF
          • ASX
          • AVI
          • DAT
          • DivX
          • F4V
          • FLV
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPE
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • QT
          • TRP
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • Xvid
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AC3
          • AIF
          • AIFF
          • AMR
          • EC3
          • M4A
          • MP3
          • OGA
          • OGG
          • WAV
          • WMA

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • VGA kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Çeşitli

          Garanti
          3 yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Rusça
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • CCC
          • UL/cUL
          • C-Tick
          • BSMI
          • CB
          • GOST
          • CECP
          • EPA

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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