İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere özgürce planlayabilirsiniz. İçeriklerinizi USB, VGA, DVI ve HDMI gibi çoklu video giriş sinyalleri üzerinden karıştırıp yönetin. İçeriklerinizin günün 24 saati ve haftanın 7 günü kontrolünüzde olması için planlama fonksiyonuna sahip bir veya daha fazla oynatma listesi oluşturmanız yeterli.