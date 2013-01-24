Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Signage Solutions D-Line Ekran

    BDL4235DL/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bu şık Full HD LED Ekranla Bu şık Full HD LED Ekranla Bu şık Full HD LED Ekranla
      -{discount-value}

      Signage Solutions D-Line Ekran

      BDL4235DL/00

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions D-Line Ekran

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions D-Line Ekran

      Bu şık Full HD LED Ekranla

      İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör eslesmemis

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        D-Line Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bu şık Full HD LED Ekranla

        pazarlama mesajlarınızı şık bir şekilde sergileyin

        • 42 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Dijital reklam için optimize edilmiş HTML5 Opera tarayıcı özellikli

        Dijital reklam için optimize edilmiş HTML5 Opera tarayıcı özellikli

        Parlak görüntüler için Full HD LED teknolojisi

        Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

        Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS geniş ekran teknolojisi

        Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.

        Smart Control Yazılım Paketi

        Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

        Ekranınızı bağlayın ve DLNA ile paylaşıma başlayın

        Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.

        USB Ortam Oynatma

        USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.

        İstediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere özgürce planlayabilirsiniz. İçeriklerinizi USB, VGA, DVI ve HDMI gibi çoklu video giriş sinyalleri üzerinden karıştırıp yönetin. İçeriklerinizin günün 24 saati ve haftanın 7 günü kontrolünüzde olması için planlama fonksiyonuna sahip bir veya daha fazla oynatma listesi oluşturmanız yeterli.

        Tek bir Kabloyla Birçok Fonksiyon

        Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.

        Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

        Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          41,92  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          106,47  cm
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          400  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1000:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          6  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,4833 x 0,4833 mm
          Ekran renkleri
          16,7 Milyon
          Yüzey uygulaması
          Parlama önleyici kaplama
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1200, 60Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D
          • HDMI
          • VGA (Analog D-Sub)
          • USB
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          • SPDIF
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay
          • Dikey
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • IR Loopthrough
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          • HDMI (Tek Kablo)
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          Smart Power
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Diğer kolaylıklar
          Taşıma kolları
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          991,6  mm
          Set Yüksekliği
          584,0  mm
          Set Derinliği
          113,9  mm
          Çerçeve genişliği
          28,5 mm
          Ürün ağırlığı
          15,21  kg
          VESA Montaj
          200 x 200 mm, 400 x 200 mm

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
          Tüketim (Açık modu)
          51,5 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 7 W RMS

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Oynatma Video
          • 3G2
          • 3GP
          • ASF
          • ASX
          • AVI
          • DAT
          • DivX
          • F4V
          • FLV
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPE
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • QT
          • TRP
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • Xvid
          USB Oynatma Resim
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Oynatma Ses
          • AAC
          • AC3
          • AIF
          • AIFF
          • AMR
          • EC3
          • M4A
          • MP3
          • OGA
          • OGG
          • WAV
          • WMA

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • RS232 kablosu
          Stand
          BM04642 (İsteğe Bağlı)

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İtalyanca
          • Klasik Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          • BSMI
          • CB
          Garantili
          3 Yıl garanti

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • RS232 kablosu

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi