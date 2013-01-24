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- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- RS232 kablosu
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Bu şık Full HD LED Ekranla
İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu şık Full HD LED Ekranla
İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.
Bu şık Full HD LED Ekranla
İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bu şık Full HD LED Ekranla
İçerik iletimini en üst düzeye çıkarırken toplam sahip olma maliyetini azaltmak artık her zamankinden daha kolay ve etkileyici. Bu 42 inç ekran, doğrudan LED arkadan ışıklandırma sayesinde düşük bir güç tüketimiyle harika Full HD görüntüler sunar.
D-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Philips IPS, 178/178 derecelik ekstra geniş izleme açıları sağlayarak dikey modda bile her açıdan görüntülemeyi mümkün kılan gelişmiş bir teknoloji kullanır. IPS ekranlar, özellikle her durumda renk hassaslığı ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel video duvarı ve menü grafiği uygulamaları için uygun canlı renklere sahip olağanüstü netlikte görüntüler sunar.
Ağınızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamanıza, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın Kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.
Tüm DLNA uyumlu ortam cihazlarıyla, mobil cihazınız veya ortam oynatıcınızdan içerikleri ekranınızla kolayca paylaşıp akış gerçekleştirin. Her ekranı bir ethernet kablosuyla bağlayın ve içeriklerinizi gerçek zamanlı olarak yerel ağınız içerisinde yönetin. Ekranınızı kolayca bağlayıp paylaşıma başlayın.
USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.
Müşterilerinizin bilgi gereksinimlerini gidermek için doğru içeriği doğru zamanda görüntülenmek üzere özgürce planlayabilirsiniz. İçeriklerinizi USB, VGA, DVI ve HDMI gibi çoklu video giriş sinyalleri üzerinden karıştırıp yönetin. İçeriklerinizin günün 24 saati ve haftanın 7 günü kontrolünüzde olması için planlama fonksiyonuna sahip bir veya daha fazla oynatma listesi oluşturmanız yeterli.
Tüm komutları ve video sinyalini tek bir HDMI kablosuyla çalıştırarak ekranınız üzerinde tam kontrol sağlayın. Bu benzersiz özellik, ekranınızın düzgün çalışmasını ve kolay ve rahat bir bakım yapılmasını sağlar. Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) komutlarıyla, ekranınız hakkında önemli bilgiler edinmek adeta çocuk oyuncağıdır.
Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Çalışma koşulları
Güç
Ses
Multimedya Uygulamaları
Aksesuarlar
Çeşitli