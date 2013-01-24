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    LCD monitör

    BDL4230ET/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      LCD monitör

      BDL4230ET/00
      Genel Derecelendirme / 5

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      BDL4230ET ekran ile önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte sunun. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      LCD monitör

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      BDL4230ET ekran ile önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte sunun. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      BDL4230ET ekran ile önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte sunun. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      LCD monitör

      Hedef kitlenizle daha fazla etkileşim kurun

      BDL4230ET ekran ile önemli bilgileri veya pazarlama mesajlarınızı hedef kitlenize büyüleyici bir netlikte sunun. Etkileşimli dokunmatik ekran sayesinde müşterinizin ilgisini her zamankinden daha fazla çekebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        LCD monitör

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        dokunmatik ekranlı 107 cm (42") LCD Ekran ile

        • 107 cm (42 inç)
        • Çoklu Dokunmatik
        • Full HD
        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Gelişmiş kullanıcı etkileşimi için optik dokunmatik teknolojisi

        Ekranın kenarındaki sensörler mükemmel bir netlik sağlarken aynı zamanda çoklu dokunmatik etkileşim sunarak yeni ve etkileşimli uygulamalar için her türlü olanağı mümkün kılar.

        Küçük bir PC için arka kapakta bulunan akıllı yuva

        Profesyonel PC'ler birçok genel reklam uygulamasının bir parçası haline gelmiştir. Bunlar genellikle PC ekranlarının derinliğinin artmasına yol açtığı için kablo karmaşası ortaya çıkar. Bu nedenle arka kapağında, küçük boyutlu profesyonel PC'nin entegre edilmesi uygun bir Akıllı yuvası bulunan bu ekranı tasarladık. Ayrıca kablo yönetim sistemi kablolarınızı düzenli ve profesyonel görünümde tutmak için mükemmel bir çözüm sunar.

        Full HD LCD ekran, 1920x1080p

        Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüler sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

        Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır

        Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

        Gelişmiş görüntü tutukluğu önleme fonksiyonu

        Uzun bir süre boyunca ekranda kalan hareketsiz görüntüler, LCD ekranlarda gölge görüntülere veya görüntü tutukluğuna neden olabilir. LCD ekranlardaki görüntü tutukluğu kalıcı olmamasına rağmen, özellikle içeriğin 7/24 gösterildiği yerlerde bu durumu önlemek isteyebilirsiniz.

        RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

        Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

        Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

        Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          107  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          500  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1400:1
          Tepki süresi (tipik)
          5  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Ekran renkleri
          1,06 milyar renk
          Görüntü güçlendirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • 3D Combfilter (tarama filtresi)
          • Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme
          • Aşamalı Tarama
          • 3D MA satırların üst üste binmesini önleme
          • Dinamik kontrast geliştirme
          Piksel aralığı
          0,48 mm x 0,48 mm

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60Hz
          • 1440 x 900, 60Hz
          • 60Hz'de 1600 x 1200
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60Hz

        • Bağlantı

          PC
          • VGA-girişi D-Sub 15HD
          • VGA-çıkışı D-Sub 15HD
          • DVI-D x1
          • RS232 D-Sub9
          • RS232 D-sub9 çıkışı
          • 3,5 mm PC ses girişi x1
          • USB B Tipi
          AV girişi
          • HDMI x1
          • Kompozit (BNC) x1
          • S-video x1
          • Ses (Sol/Sağ) x2
          AV çıkışı
          • Kompozit (BNC) x1
          • Ses (Sol/Sağ) x1
          Diğer bağlantılar
          • AC çıkışı
          • Harici hoparlör konektörü
          • Komponent RCA x1

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          Yatay
          Döşemeli Matris
          5x5'e kadar
          Resim içinde Resim (PIP)
          PIP
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Sinyal Loop Through
          • RS232
          • VGA
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Uzaktan kumanda sinyali
          Kilitlenebilir
          Kurulum kolaylığı
          • AC Çıkışı
          • Taşıma Kolları
          • Akıllı Yuva
          Enerji tasarrufu fonksiyonları
          • Ortam ışığı sensörü
          • Smart Power
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ambalaj
          Yeniden kullanılabilir kutu
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          RS232

        • Boyutlar

          Akıllı Yuva montajı
          160 x 300 x 55 mm
          Akıllı yuva, inç olarak (GxYxD)
          6,3 x 11,81 x 2,17"
          Set Genişliği
          993  mm
          Set Yüksekliği
          586  mm
          Set Derinliği
          120  mm
          Set Genişliği (inç)
          39,1  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          23,1  inç
          Set Derinliği (inç)
          4,7  inç
          Set yüksekliği (stand ile)
          666  mm
          Set derinliği (stand ile)
          319  mm
          Set yüksekliği (stand ile) (inç)
          26,2  inç
          Set derinliği (stand ile) (inç)
          12,6  inç
          Ürün ağırlığı
          27  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          59,4  lb
          VESA Montaj
          200 x 200 mm/200 x 400 mm
          Çerçeve kalınlığı
          30 mm/1,2"

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 - 40  °C
          Bağıl nem
          5 - 90  %
          MTBF
          60.000  saat

        • Güç

          Tüketim (Açık modu)
          Tipik 182W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <1W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 12 W (8 Ohm)

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kontrol
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • AC Güç Kablosu
          • VGA kablosu
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          Stand
          BM05411 + BM00001

        • Çeşitli

          Garanti
          Avrupa/Kuzey Amerika 3 yıl
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          Yasal onaylar
          • CE
          • FCC, Sınıf B
          • CCC
          • RoHS

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan Kontrol
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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