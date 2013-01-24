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    Signage Solutions Q-Line Ekran

    BDL3230QL/00
    Genel Derecelendirme / 5
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      Signage Solutions Q-Line Ekran

      BDL3230QL/00

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      Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions Q-Line Ekran

      Reklam deneyiminizi geliştirin

      Hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ürün, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

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        Q-Line Ekran

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        paha biçilmez akıllı performansı ile

        • 32 inç
        • Doğrudan LED Arkadan Aydınlatma
        • Full HD
        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl ile ağınızı uzaktan yönetin ve denetleyin

        SmartControl, ekran ağınızı RJ45 ve RS232C yoluyla uzaktan denetlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Ekranlarınızın hassas ayarını kolaylıkla yapın ve çözünürlük, parlaklık, kontrast ve tüm ağınız üzerinde klonlama dahil, tüm ekran ayarlarınızı hassas bir şekilde ayarlayın.

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        SmartCMS ile ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetimi

        Dijital reklam içeriğinizi yönetmek için yalnızca Philips Signage Solutions ekranları ile birlikte çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay içerik yönetim sistemi. SmartCMS ile her gün 24 saat üzerinden kendi içeriğinizi oluşturabilir ve planlayabilirsiniz. Ağınızı oluşturmanız, içeriğinizi tasarlamanız ve oynatma listenizi planlamanız, içeriği oynatmaya hazır olmanıza yeter!

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        HTML5 ile içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin

        Dahili HTML5 tarayıcıyı kullanarak, içeriğinize bulut yoluyla bağlanın ve denetleyin. Reklam içeriğinizi çevrimiçi olarak tasarlayın ve bir ekranla veya tüm ağınızla bağlanın. Ağ bağlantısı için bir RJ45 internet kablosu takıp özel url adresinizle ekran bağlantısını yaptığınızda, bulut tabanlı içeriğinizi oynatmaya hazır olursunuz.

        Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

        Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

        Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        SmartPlayer ile istediğinizi, istediğiniz zaman için planlayın

        USB'nizi uygun maliyetli bir dijital reklam cihazına dönüştürün. İçeriğinizi (video, ses, resimler) USB'nize kaydedin ve ekranınıza takın. Ekran menüsünden oynatma listenizi oluşturup içeriğinizi programlayın ve oluşturduğunuz oynatma listelerinin keyfini her yerde, her zaman çıkarın.

        D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

        D-image ile tutarlı klinik görüntüler gösterin

        D-image, tutarlı ve doğru ekran performansı ile klinik görüntüleri incelemenize ve teşhis koymanıza yardımcı olur. Profesyonel ekranlarımız, güvenilir klinik yorumlar elde etmek ve optimize edilmiş gri tonlamalı standart ekran performansı sunmak üzere fabrika ayarlıdır. D-image, hasta bakımının her adımında üstün olmanıza yardımcı olur.

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Enerji tasarrufu için SmartPower

        Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

        Harika görüntüler ve inanılmaz kontrast için Full HD LED

        Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan ekranların sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          80  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          31,5  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 1920 x 1080
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1400:1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000:1
          Tepki süresi (tipik)
          8  ms
          En-boy oranı
          16:9
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Piksel aralığı
          0,36375 x 0,36375 mm
          Ekran renkleri
          16,7 Milyon
          DICOM
          Klinik D-image

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 1024 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          Video formatları
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 1080p, 50, 60 Hz

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DVI-D
          • HDMI
          • Komponent (RCA)
          • Kompozit (RCA)
          • VGA (Analog D-Sub)
          Ses girişi
          • 3,5 mm jak
          • Ses Sol/Sağ (RCA)
          Audio çıkışı
          Ses Sol/Sağ (RCA)
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
          Diğer bağlantılar
          USB

        • Kullanılabilirlik

          Hafıza
          • Dahili hafıza erişimi
          • 8 GB eMMC
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Döşeme Matrisi
          En fazla 15 x 15
          Başlatma
          • Açma geciktirme
          • Açma durumu
          • LAN'da uyanma
          Başlatma penceresi
          Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak
          Klavye kontrolü
          • Kilitlenebilir
          • Gizli
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RS232
          • RJ45
          • Tek Kablo (HDMI-CEC)
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough

        • Boyutlar

          Çerçeve genişliği
          11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
          Set Genişliği
          726,5  mm
          Set Yüksekliği
          425,4  mm
          Set Derinliği
          63,6  mm
          Set Genişliği (inç)
          28,6  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          16,75  inç
          Set Derinliği (inç)
          2,5  inç
          VESA Montaj
          100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
          Ürün ağırlığı
          5,20  kg
          Ürün ağırlığı (lb)
          14,74  lb

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Tüketim (Tipik)
          57  W

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 10 W RMS

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Video Oynatma
          • 3G2
          • 3GP
          • ASF
          • ASX
          • AVI
          • DAT
          • DivX
          • F4V
          • FLV
          • M2TS
          • M4V
          • MK3D
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPE
          • MPEG
          • MPG
          • MTS
          • QT
          • TRP
          • TS
          • TTS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • Xvid
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • AC3
          • AIF
          • AIFF
          • AMR
          • EC3
          • M4A
          • MP3
          • OGA
          • OGG
          • WAV
          • WMA

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • RS232 kablosu
          • VGA kablosu
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu

        • Çeşitli

          Garanti
          3 yıl garanti
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • Geleneksel Çince
          Yasal onaylar
          • BSMI
          • CB
          • CCC
          • CE
          • CECP
          • C-Tick
          • EPA
          • GOST
          • UL/cUL

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • RS232 kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu

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