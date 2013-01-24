Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın

Dahili hafıza ile içeriği kaydedin ve oynatın. Medyanızı ekrana yükleyin ve içeriği anında oynatın. Dahili tarayıcıyla birlikte çalışan bu dahili hafıza aynı zamanda çevrimiçi içerik akışında hafıza önbelleği olarak da kullanılır. Ağın hata verdiği durumlarda dahili hafıza, içeriğin önbellek versiyonunu oynatarak akışın devam etmesini sağlar. Böylece ağ olmadığı zamanlarda bile medyanız çalışır halde olur.