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Üretimden kaldırıldı

Çalar saat

AJ110/12

3

| (2) İncelemeler

Kompakt çalar saat

Kompakt Philips çalar saat, otomatik kapanan LCD arkadan aydınlatmayla birlikte saat, alarm ve takvim ayarlarını kolayca yapmanıza olanak sağlar. Tek bir AA pille çalıştığından, seyahatler için mükemmeldir. Alarm erteleme özelliğiyle beş dakika daha alarmı erteleyebilirsiniz.

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Kompakt çalar saat

İşte ve seyahatlerde kolay taşıma için uygun boyut

Bu kullanışlı çalar saat, tüm saat ve alarm fonksiyonlarını kompakt boyutlarda sunuyor. Evde veya işyerinde herhangi bir yere yerleştirmek veya yolda yanınızda taşımak için yeterince küçük boyutludur.

Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

Basit alarm ve saat ayarı

Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya kullanım kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

21/05/2012

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı, ergonomik

Pratik, kullanışlı, kararlı çalışan bir ürün. Bir çalar saate ihtiyaç duyan ve cep telefonunun yaydığı radyasyondan kuryulmak isteyen herkese tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır

15/05/2012

Türkiye

Türkiye

tasarım çok iyi,kullanımı orta kalite

ön tarafındaki düğmeye basınca ışık cok kısa süreliğine yanıyor.bu süre uzatılsa daha iyi olurdu.Alarm sesi yetersiz.

Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır

Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır

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