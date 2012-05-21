2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
AJ110/12
Kompakt çalar saat
Kompakt Philips çalar saat, otomatik kapanan LCD arkadan aydınlatmayla birlikte saat, alarm ve takvim ayarlarını kolayca yapmanıza olanak sağlar. Tek bir AA pille çalıştığından, seyahatler için mükemmeldir. Alarm erteleme özelliğiyle beş dakika daha alarmı erteleyebilirsiniz.
Bu kullanışlı çalar saat, tüm saat ve alarm fonksiyonlarını kompakt boyutlarda sunuyor. Evde veya işyerinde herhangi bir yere yerleştirmek veya yolda yanınızda taşımak için yeterince küçük boyutludur.
Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.
Saat ve alarm ayarı o kadar kolay ki Hızlı Başlangıç Kılavuzuna veya kullanım kılavuzuna başvurmanız gerekmeyebilir. Saat ve alarm ayarını yapmak için tek yapmanız gereken Saatli radyonun dokunmatik ekran tuşlarına bakmak.
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
CKoc
21/05/2012
Türkiye
Çok kullanışlı, ergonomik
Pratik, kullanışlı, kararlı çalışan bir ürün. Bir çalar saate ihtiyaç duyan ve cep telefonunun yaydığı radyasyondan kuryulmak isteyen herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır
522000
15/05/2012
Türkiye
tasarım çok iyi,kullanımı orta kalite
ön tarafındaki düğmeye basınca ışık cok kısa süreliğine yanıyor.bu süre uzatılsa daha iyi olurdu.Alarm sesi yetersiz.
Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır
Bu değerlendirme AJ110 Çalar saat için yapılmıştır