  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

      AEM120BLU Portable speaker

      AEM120BLU/12

      Bu ürün satışta değil

      AEM120BLU Portable speaker

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Radyo ve çalar saat

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      AEM120BLU Portable speaker
      - {discount-value}

      AEM120BLU Portable speaker

      toplam

      recurring payment

      USB/MicroSD Kartından kolay oynatma

      İstediğiniz içeriği USB cihazınıza veya MicroSD kartınıza yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.

      Derin ve güçlü bas için wOOx™ Hoparlör Teknolojisi

      wOOx™ teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerine göre daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör konseptidir. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın üretir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.

      Daha fazla kişisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

      Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

      1,5 W RMS çıkış gücü

      Bu sistemde 1,5 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.