AEM120BLU/12
Bu ürün satışta değil
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AEM120BLU Portable speaker
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İstediğiniz içeriği USB cihazınıza veya MicroSD kartınıza yükleyip oynatıcınıza taktıktan sonra bir daha sıkılmaktan endişelenmenize gerek yok.
wOOx™ teknolojisi, bas tonları diğer ses sistemlerine göre daha tok ve derin hissetmenize ve duymanıza olanak veren, devrim niteliğinde bir hoparlör konseptidir. Özel hoparlör sürücüleri, wOOx bas yayıcıyla uyumlu çalışır ve ana sürücüyle tweeter arasındaki hassas ayar alt-orta frekanslardan yüksek frekanslara yumuşak geçiş sağlar. Çift süspansiyon ve tam simetrik katlı yapı, düşük ve hassas tonları, seste fark edilebilecek bir bozulma olmaksızın üretir. wOOx, hoparlör kutusunun tam ses düzeyini kullanıp müziğin etkisini iyice güçlendirerek, olağanüstü derin ve dinamik bir bas ses üretir.
Daha kişisel bir müzik dinleme deneyimi için kendi kulaklığınızı bu Philips cihazına bağlayın. Kulaklığınızı bu cihaza bağlayarak başkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz müzikleri mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.
Bu sistemde 1,5 W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.
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