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Etkileşimli toplantı ekranı
Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşimli toplantı ekranı
Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.
Etkileşimli toplantı ekranı
Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkileşimli toplantı ekranı
Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.
C-Line Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
Tek bir ekranda dört akış gösterin. Cihazlara anında ve güvenli bir şekilde bağlanmak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanın veya ürüne dahil olan iki HDMI dongle'ımızı kullanarak güvenli/korumalı ağınıza bağlanmanıza gerek kalmadan içeriği doğrudan ekrana yansıtın.
Kapasitif Dokunmatik Yüzey, yalnızca 1,5 mm çerçeve genişliği ile muhteşem köşeden köşeye cam görünümü sunar! Aynı anda 10 adede kadar temas noktasıyla unutulmaz bir etkileşimli deneyim oluşturun. İş birliğine ve rekabete dayalı uygulamalar için son derece uygun olan bu ekran, kitlenizin içerikle bağlantı kurmasını sağladığından eğitim, kamusal alanlar, kurumsal şirketler, konuk ağırlama ve perakende ortamları için idealdir.
Güçlü Core i7 işlemci ile nVidia GPU. Zoom, Skype (dahildir) ve MS Teams, MS Office, (dahil değildir) gibi en sevdiğiniz uygulamaları çalıştırır.
Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemleriyle tahtanın üzerine çizim yapabilir. Ardından ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.
Kullanıma hazır video konferans yazılımı, bire bir veya grup halinde görüntülü aramaları her zamankinden daha kolay hale getirir. Hepsi bir arada ConferenceCam çözümü için kendi kameranızı kullanmanız veya isteğe bağlı Logitech Meetup paketini eklemeniz yeterlidir.
Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza entegre edin. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; siste kontrolü için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Kullanılabilirlik
Güç
Çalışma koşulları
Ses
Aksesuarlar
Multimedya Uygulamaları
Çeşitli
Dahili Oynatıcı
Çoklu Dokunmatik Etkileşim