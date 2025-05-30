85PUS9000/12
The One'ı izleyin
Hayal edin. Büyük sinema geceleri. Kusursuz oyun hareketleri. Surround ses. Sınırsız Smart TV seçeneği. Ekranın ötesine geçen 4K Ambilight TV. Yalnızca kullanımı kolay değil, aynı zamanda aradığınız tüm özelliklere sahip The One.Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
İzlediğiniz her şeye tepki veren entegre LED ışığın sizi bir renk halesinin içine çektiğini hayal edin. Ambilight oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık ekranınız daha büyük görünecek ve sizi favori televizyon içeriklerinizin derinliklerine sürükleyecek. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.
Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.
Hayal edin. Daha derin ayrıntılar. Olağanüstü canlı renkler. Son derece gerçekçi cilt tonları. Böylesine akıcı, doğal hareketler ve canlı görüntüler sayesinde kendinizi o anın içinde hissedeceksiniz. Gözlerinizi açın, duyularınızı harekete geçirin ve farkı hissedin.
Dolby Vision ve Dolby Atmos sizi yönetmen koltuğuna oturtuyor. Sinema standartlarında netliğe sahip her sahne, görsel ve işitsel bir şölen yaratır. Film, maç veya oyun fark etmeksizin gerçekçi sinematik deneyimlerin keyfini çıkarın.
DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. Yeni bir boyut kazandıran 3D ses teknolojisi sayesinde sesler özgürce hareket ederek sizi anın içine çeker.
Joystick bağımlılarından en sadık oyunculara kadar herkes, son derece hızlı tepki veren oyun deneyiminin ve akıcı grafiklerin peşindedir. VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultra düşük gecikme ve Freesync premium ile daha akıcı bir oyun için ihtiyacınız olan her şey burada. Üstelik Ambilight oyun modu ile kendinizi hareketin içinde hissedeceksiniz.
Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.
Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar. TV aynı zamanda Google akıllı hoparlörler ve Apple AirPlay ile uyumludur.
Televizyonunuzun odanıza şık bir şekilde uyum sağlaması için boyut önemlidir. İster tam oturan bir küçük ekran, ister ev sineması alanınıza uyacak bir büyük ekran tercih edin, seçiminizi ihtiyaçlarınıza göre yapabilmeniz önemlidir. The One, 43 inçten 75 ince kadar farklı boyutlar sunar.
Her kelimeyi daha net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.
Daha esnek görüş açısı sağlamak ve parlamayı azaltmak için dikkatlice düşünülmüş, merkezi olarak dönebilen stant. Odanızdaki aydınlatmayı iyileştirmek için dinlenme modu. Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen uzaktan kumanda. FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ambalaj ve talimat kağıtları. Philips Ambilight TV'den bekleyebileceğiniz tüm özellikler bir arada.
