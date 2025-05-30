  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • The One'ı izleyin The One'ı izleyin The One'ı izleyin
      Energy Label Europe E here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 203.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      The One'ı izleyin

      Hayal edin. Büyük sinema geceleri. Kusursuz oyun hareketleri. Surround ses. Sınırsız Smart TV seçeneği. Ekranın ötesine geçen 4K Ambilight TV. Yalnızca kullanımı kolay değil, aynı zamanda aradığınız tüm özelliklere sahip The One.

      Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      Bu ürün satışta değil

      The One 4K Ambilight TV

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ambilight

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      The One
      - {discount-value}

      The One

      4K Ambilight TV

      toplam

      recurring payment

      The One'ı izleyin

      • 215 cm (85 inç) AMBILIGHT tv
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Görüntü Motoru
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos
      Arka kısmında entegre ışık olan tek TV

      Arka kısmında entegre ışık olan tek TV

      İzlediğiniz her şeye tepki veren entegre LED ışığın sizi bir renk halesinin içine çektiğini hayal edin. Ambilight oyunun kurallarını değiştiriyor. Artık ekranınız daha büyük görünecek ve sizi favori televizyon içeriklerinizin derinliklerine sürükleyecek. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.

      4K QLED ile canlı ve net görüntü

      4K QLED ile canlı ve net görüntü

      Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.

      Philips P5 görüntü motoru sayesinde görmek inanmaktır

      Philips P5 görüntü motoru sayesinde görmek inanmaktır

      Hayal edin. Daha derin ayrıntılar. Olağanüstü canlı renkler. Son derece gerçekçi cilt tonları. Böylesine akıcı, doğal hareketler ve canlı görüntüler sayesinde kendinizi o anın içinde hissedeceksiniz. Gözlerinizi açın, duyularınızı harekete geçirin ve farkı hissedin.

      Dolby ile sinematik izleme deneyimleri

      Dolby ile sinematik izleme deneyimleri

      Dolby Vision ve Dolby Atmos sizi yönetmen koltuğuna oturtuyor. Sinema standartlarında netliğe sahip her sahne, görsel ve işitsel bir şölen yaratır. Film, maç veya oyun fark etmeksizin gerçekçi sinematik deneyimlerin keyfini çıkarın.

      Etkileyici 3D ses deneyimi için DTS:X

      Etkileyici 3D ses deneyimi için DTS:X

      DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. Yeni bir boyut kazandıran 3D ses teknolojisi sayesinde sesler özgürce hareket ederek sizi anın içine çeker.

      Oyun deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın

      Oyun deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın

      Joystick bağımlılarından en sadık oyunculara kadar herkes, son derece hızlı tepki veren oyun deneyiminin ve akıcı grafiklerin peşindedir. VRR 144 Hz, HDMI 2.1, ultra düşük gecikme ve Freesync premium ile daha akıcı bir oyun için ihtiyacınız olan her şey burada. Üstelik Ambilight oyun modu ile kendinizi hareketin içinde hissedeceksiniz.

      Titan OS. Kolayca bulun.

      Titan OS. Kolayca bulun.

      Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

      Akıllı ev ağınıza kolayca bağlanın

      Akıllı ev ağınıza kolayca bağlanın

      Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar. TV aynı zamanda Google akıllı hoparlörler ve Apple AirPlay ile uyumludur.

      Her ihtiyaca uygun farklı boyutlar

      Her ihtiyaca uygun farklı boyutlar

      Televizyonunuzun odanıza şık bir şekilde uyum sağlaması için boyut önemlidir. İster tam oturan bir küçük ekran, ister ev sineması alanınıza uyacak bir büyük ekran tercih edin, seçiminizi ihtiyaçlarınıza göre yapabilmeniz önemlidir. The One, 43 inçten 75 ince kadar farklı boyutlar sunar.

      Ses Artırma ile her kelimeye netlik kazandırın

      Her kelimeyi daha net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.

      Avrupai tasarım yaklaşımı

      Daha esnek görüş açısı sağlamak ve parlamayı azaltmak için dikkatlice düşünülmüş, merkezi olarak dönebilen stant. Odanızdaki aydınlatmayı iyileştirmek için dinlenme modu. Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen uzaktan kumanda. FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ambalaj ve talimat kağıtları. Philips Ambilight TV'den bekleyebileceğiniz tüm özellikler bir arada.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Ambilight FTI Animasyonu
        • Ambilight Müzik
        • AmbiSleep
        • Oyun Modu
        • Dinlenme ışık modu
        • Gün Doğumu Alarmı
        • Duvar rengine uyarlanma
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        85  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        215  cm
        Ekran
        4K Ultra HD QLED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160p
        Yerel yenileme hızı
        120  Hz
        Fotoğraf motoru
        P5 Perfect Görüntü Motoru
        Görüntü geliştirme
        • Calman
        • Calman Otomatik Kalibrasyona Hazır ve Manuel Kalibrasyon
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Oyun
        • HDR10+ uyumlu
        • Ev Sineması
        • Dahili MEMC / FRC
        • Micro Dimming Pro
        • Monitör
        • Film
        • Kişisel
        • Ultra Çözünürlük
        Değişken Yenileme Hızı
        144 Hz

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz
        • 2560x1440 - 60/120/144 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT uygulaması*
        • YouTube
        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Dahili Amazon Alexa
        • Google Home ile Çalışır
        • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
        Akıllı Ev deneyimi
        • Control4
        • MATTER
        • Apple Home ile çalışır
        Oyun Kontrol Çubuğu
        Gamebar 2.0
        TTS desteği
        Evet

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.1 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        50 W
        Hoparlör yapılandırması
        2 x 10 W tam aralıklı hoparlör + 30 W subwoofer
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Ses Geliştirme
        • Tüm Ses Stilleri
        • AVL Modu
        • Bas Geliştirme
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Ekolayzır
        • İşitme Profili
        • Gece Modu
        • Oda Kalibrasyonu
        • Ses Artırma
        Kulaklık Özellikleri
        Kulaklık için Dolby Atmos
        Ses Motoru
        IntelliSound
        Ana Hoparlör
        Tam Aralıklı Bas Refleks (FR01A+)
        Woofer
        Triple Ring Dengeli Quad PR

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        4
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Tek dokunuşla oynatma
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac 2x2 Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay ile çalışır
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI2'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        HDMI 2 üzerinden eARC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        Oyun
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10+ Uyumlu
        • HLG

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        2323672
        SDR için enerji sınıfı
        E
        SDR için açık mod güç talebi
        129  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        316  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        QLED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,3 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Eco modu
        • Işık sensörü
        • Görüntü dondurma (radyo için)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 2 adet AAA Pil
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Güç kablosu
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu
        • Masa üstü stant
        • Uzaktan Kumanda

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Plastik metal grisi çerçeve
        Stant tasarımı
        Metal gri stant

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        805  mm
        Duvara montaja uyumlu
        600 x 400 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        2080 x 1250 x 245 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        54 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        56 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        68 kg

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ve iOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.