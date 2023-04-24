  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Bulun. İzleyin. Sevin. Bulun. İzleyin. Sevin. Bulun. İzleyin. Sevin.
      Energy Label Europe E here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 205.0KB)

      LED 4K TV

      65PUS7008/12

      Bulun. İzleyin. Sevin.

      Bu hızlı yanıt veren akıllı TV, sevdiğiniz her şeyi hızlı bir şekilde bulur. Eski favorilerden yeni çıkanlara kadar her şeyi TV'niz sizin için tüm büyük akış hizmetlerinde ararken siz arkanıza yaslanıp dinlenebilirsiniz! Ayrıca canlı görüntü ve etkileyici ses kalitesinin keyfini çıkarırsınız.

      Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      LED 4K TV

      Benzer ürünler

      Tümünü gör 4K Ultra HD

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      LED
      - {discount-value}

      LED

      4K TV

      toplam

      recurring payment

      Bulun. İzleyin. Sevin.

      4K TV

      • 164 cm (65 inç) TV
      • Önemli HDR formatlarıyla uyumlu
      • Philips Smart TV
      Ultra net ve canlı görüntü.

      Ultra net ve canlı görüntü.

      Ne izliyor olursanız olun, bu 4K LED TV size canlı renklere sahip parlak, ultra net görüntü sağlamanın yanı sıra, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece HDR içerik akışı izlerken karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.

      Muhteşem TV. Kolay kulanım. Philips Smart TV.

      Muhteşem TV. Kolay kulanım. Philips Smart TV.

      Yeni akıllı TV'mizle aradığınız içerikleri daha hızlı bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

      İnce TV. Gelecek için üretildi.

      İnce TV. Gelecek için üretildi.

      Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekanla uyumludur ve mat siyah ince ayaklar, ekranın havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz, geri dönüştürülmüş kartondan ve kağıttan üretilmiştir.

      Oyun oynamak için ideal. VRR ve tüm konsollarda düşük veri gecikmesi.

      Oyun oynamak için ideal. VRR ve tüm konsollarda düşük veri gecikmesi.

      HDMI 2.1, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR desteklenir ve konsolunuzu açtığınızda düşük veri gecikmesi ayarı otomatik olarak etkinleşir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        65  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        164  cm
        Ekran
        4K Ultra HD LED
        Ekran çözünürlüğü
        3840 x 2160
        Yerel yenileme hızı
        60  Hz
        Fotoğraf motoru
        Pixel Precise Ultra HD
        Görüntü geliştirme
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+ uyumlu

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,60 Hz
        • ,50 Hz,60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Video Oynatma
        • PAL
        • SECAM
        TV Program rehberi*
        8 günlük Elektronik Program Rehberi
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        İS
        İyileştirilmiş işletim sistemli Smart TV

      • Smart TV Özellikleri

        Kullanıcı Etkileşimi
        • SimplyShare
        • Ekran yansıtma
        Etkileşimli TV
        HbbTV
        SmartTV uygulamaları*
        • Youtube
        • Philips mağazası
        • Amazon Prime video
        • Netflix
        Sesli asistan*
        • Alexa ile çalışır
        • Google Home ile Çalışır

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        • Kapsamlar: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Müzik Çalma Formatları
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 - v9.2 arası)
        • WMA-PRO (v9 ve v10)
        • FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • İşleme

        İşleme Gücü
        Çift Çekirdekli

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        16W
        Hoparlör yapılandırması
        2 x 8 W tam aralıklı hoparlör
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Ses Geliştirme
        • A.I. Ses
        • Net Konuşma Sesleri
        • Dolby Bas Güçlendirme
        • Dolby Ses Sabitleyicisi
        • Gece modu
        • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        3
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, Tek bant
        Diğer bağlantılar
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Servis konektörü
        • Uydu Konektörü
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI1'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 1 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        1437548
        SDR için enerji sınıfı
        E
        SDR için açık mod güç talebi
        85  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        135  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        LED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 220 - 240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        <0,3 W
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Görüntü dondurma (radyo için)
        • Eco modu
        • Işık sensörü
        Kapalı mod güç tüketimi
        Yok

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 adet AAA Pil
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Mat siyah çerçeve
        Stant tasarımı
        Mat siyah kesik çubuklar

      • Boyutlar

        Set Genişliği
        1447,0  mm
        Set Yüksekliği
        843,0  mm
        Set Derinliği
        92,0  mm
        Ürün ağırlığı
        17,8  kg
        Set genişliği (stant ile)
        1447.0  mm
        Set yüksekliği (stant ile)
        864.0  mm
        Set derinliği (stant ile)
        290.0  mm
        Ürün ağırlığı (+stant)
        18.0  kg
        Kutu genişliği
        1600.0  mm
        Kutu yüksekliği
        995.0  mm
        Kutu derinliği
        170.0  mm
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        22,6  kg
        Stant genişliği
        760.0  mm
        Stant yüksekliği
        21.0  mm
        Stant derinliği
        290.0  mm
        2 stant arasındaki mesafe
        760.0  mm
        TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği
        21.0  mm
        Duvara montaja uyumlu
        400 x 300 mm

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Uzaktan Kumanda
      • 2 x AAA Pil
      • Masa üstü stand
      • Güç kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Google Asistan ile çalışır özelliği, Google'ın işlevi kullanıma sunduğu ülkelerde geçerlidir.
      • Mikrofonsuz uzaktan kumanda özelliği, Google Asistant mobil Google Home uygulaması veya Google Home Hoparlör üzerinden çalışır.

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.