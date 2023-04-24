Bu hızlı yanıt veren akıllı TV, sevdiğiniz her şeyi hızlı bir şekilde bulur. Eski favorilerden yeni çıkanlara kadar her şeyi TV'niz sizin için tüm büyük akış hizmetlerinde ararken siz arkanıza yaslanıp dinlenebilirsiniz! Ayrıca canlı görüntü ve etkileyici ses kalitesinin keyfini çıkarırsınız.
Bulun. İzleyin. Sevin.
4K TV
164 cm (65 inç) TV
Önemli HDR formatlarıyla uyumlu
Philips Smart TV
Ultra net ve canlı görüntü.
Ne izliyor olursanız olun, bu 4K LED TV size canlı renklere sahip parlak, ultra net görüntü sağlamanın yanı sıra, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece HDR içerik akışı izlerken karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.
Muhteşem TV. Kolay kulanım. Philips Smart TV.
Yeni akıllı TV'mizle aradığınız içerikleri daha hızlı bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.
İnce TV. Gelecek için üretildi.
Odanıza uyan bir TV mi arıyorsunuz? Bu 4K akıllı TV'nin neredeyse çerçevesiz ekranı, hemen hemen her iç mekanla uyumludur ve mat siyah ince ayaklar, ekranın havada süzülüyormuş gibi görünmesini sağlar. Ambalajlarımız ve içindeki ilavelerimiz, geri dönüştürülmüş kartondan ve kağıttan üretilmiştir.
Oyun oynamak için ideal. VRR ve tüm konsollarda düşük veri gecikmesi.
HDMI 2.1, hızlı oyun deneyimi ve kusursuz grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. VRR desteklenir ve konsolunuzu açtığınızda düşük veri gecikmesi ayarı otomatik olarak etkinleşir.
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV uygulama teklifleri, TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
Google Asistan ile çalışır özelliği, Google'ın işlevi kullanıma sunduğu ülkelerde geçerlidir.
Mikrofonsuz uzaktan kumanda özelliği, Google Asistant mobil Google Home uygulaması veya Google Home Hoparlör üzerinden çalışır.
