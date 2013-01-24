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    Signage Solutions C-Line Ekran

    65BDL8051C/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Etkileşimli toplantı ekranı Etkileşimli toplantı ekranı Etkileşimli toplantı ekranı
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      Signage Solutions C-Line Ekran

      65BDL8051C/00

      Etkileşimli toplantı ekranı

      Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions C-Line Ekran

      Etkileşimli toplantı ekranı

      Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

      Etkileşimli toplantı ekranı

      Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Signage Solutions C-Line Ekran

      Etkileşimli toplantı ekranı

      Etkileşimli Philips C-Line ekran ile etkileşimi en üst düzeye çıkarın ve ortak çalışmayı teşvik edin. Bu Windows destekli ekranlar, yoğun günlük kullanıma dayanacak şekilde üretilmiştir ve 10 adede kadar temas noktasına, uçtan uca cama ve muhteşem tasarıma sahiptir.

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        C-Line Ekran

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        Etkileşimli toplantı ekranı

        üst düzey kapasitif çoklu dokunmatik teknolojisi

        • 65 inç
        • Gücünü Android'den alır
        • 450 cd/m²
        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        Kablosuz ekran paylaşımı ve gelişmiş iş birliği

        Tek bir ekranda dört akış gösterin. Cihazlara anında ve güvenli bir şekilde bağlanmak için mevcut Wi-Fi ağınızı kullanın veya ürüne dahil olan iki HDMI dongle'ımızı kullanarak güvenli/korumalı ağınıza bağlanmanıza gerek kalmadan içeriği doğrudan ekrana yansıtın.

        USB Tak ve Çalıştır ile HID Kapasitif Dokunmatik Yüzey

        Kapasitif Dokunmatik Yüzey, yalnızca 1,5 mm çerçeve genişliği ile muhteşem köşeden köşeye cam görünümü sunar! Aynı anda 10 adede kadar temas noktasıyla unutulmaz bir etkileşimli deneyim oluşturun. İş birliğine ve rekabete dayalı uygulamalar için son derece uygun olan bu ekran, kitlenizin içerikle bağlantı kurmasını sağladığından eğitim, kamusal alanlar, kurumsal şirketler, konuk ağırlama ve perakende ortamları için idealdir.

        Windows 10 destekli

        Güçlü Core i7 işlemci ile nVidia GPU. Zoom, Skype (dahildir) ve MS Teams, MS Office, (dahil değildir) gibi en sevdiğiniz uygulamaları çalıştırır.

        Dahili akıllı tahta modu

        Akıllı tahta modu ile iş birliğine dayalı çalışmalara hız kazandırın. Ekranınızı boş bir tuvale dönüştürmek için bu özelliği etkinleştirmeniz yeterlidir. Böylece birden çok kullanıcı elle veya özel ekran kalemleriyle tahtanın üzerine çizim yapabilir. Ardından ekrandaki her şey kolayca baskı almak veya dosya olarak paylaşmak için kaydedilebilir.

        Hızlı ve kolay video konferansı yapma

        Kullanıma hazır video konferans yazılımı, bire bir veya grup halinde görüntülü aramaları her zamankinden daha kolay hale getirir. Hepsi bir arada ConferenceCam çözümü için kendi kameranızı kullanmanız veya isteğe bağlı Logitech Meetup paketini eklemeniz yeterlidir.

        Crestron Connected sertifikasına sahiptir

        Dizüstü bilgisayarınızdan, masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan tam uzaktan kontrol sağlamak için bu Philips Profesyonel Ekranı, Crestron ağınıza entegre edin. Ekranı açıp kapatın, içerik planlayın, ayarları yönetin ve harici cihazları kolayca bağlayın. Crestron Connected®; siste kontrolü için hızlı, güvenilir ve güvenli şekilde kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (inç)
          64,5  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          163,83  cm
          Ekran çözünürlüğü
          3840 x 2160
          Optimum çözünürlük
          60 Hz'de 3840 x 2160
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          1300 :1
          Dinamik kontrast oranı
          500.000: 1
          En-boy oranı
          16:9
          Tepki süresi (tipik)
          9  ms
          Piksel aralığı
          0,372 (Y) x 0,372 (D) mm
          Ekran renkleri
          1,07 milyar
          İzleme açısı (yatay)
          178  derece
          İzleme açısı (dikey)
          178  derece
          Görüntü geliştirme
          • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
          • Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma
          • 3D MA görüntü ayrıştırma
          • Dinamik kontrast geliştirme
          • Aşamalı Tarama
          İşletim sistemi
          Android 9

        • Bağlantı

          Video girişi
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x 1)
          • HDMI 2.0 (x4)
          • USB-C
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          Video çıkışı
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI - D (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Ses girişi
          3,5 mm jak
          Audio çıkışı
          3,5 mm Jak (x2)
          Diğer bağlantılar
          • OPS
          • micro SD
          Harici kontrol
          • RJ45
          • RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
          • IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar formatları
          • 1920 x 1200, 60 Hz
          • 1920 x 1080, 60 Hz
          • 1680 x 1050, 60 Hz
          • 1600 x 1200, 60 Hz
          • 1600 x 900, 60 Hz
          • 1440 x 1050, 60 Hz
          • 1440 x 900, 60, 75 Hz
          • 1400 x 1050 ,60, 75 Hz
          • 1366 x 768, 60 Hz
          • 1360 x 768, 60 Hz
          • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
          • 1280 x 960, 60 Hz
          • 1280 x 800, 60,75 Hz
          • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
          • 1280 x 720, 60,70 Hz
          • 1152 x 900, 66 Hz
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
          • 1024x768, 60,70 Hz
          • 960 x 720, 75 Hz
          • 848 x 480, 60 Hz
          • 832 x 624, 75 Hz
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
          • 720 x 400, 70 Hz
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
          • 640 x 350, 70 Hz
          Video formatları
          • 1080p, 50, 60 Hz
          • 576i, 50 Hz
          • 576p, 50 Hz
          • 480i, 60 Hz
          • 480p, 60 Hz
          • 1080i, 50, 60 Hz
          • 4K x 2K, 50,60 Hz
          • 720p, 50, 60 Hz
          DVD Formatları
          3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          1485,1  mm
          Set Yüksekliği
          860,10  mm
          Set Derinliği
          86,2 mm (Duvar montajında D)/(97,4 mm (Hoparlör kaplamasında D)  mm
          Set Genişliği (inç)
          58,47  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          33,86  inç
          Set Derinliği (inç)
          3,39 mm (Duvar montajında D)/(3,83 mm (Hoparlör kaplamasında D)  inç
          Çerçeve genişliği
          1,50 mm (eşit)
          Ürün ağırlığı (lb)
          104,34  lb
          Ürün ağırlığı
          47,33  kg
          VESA Montaj
          400 (Y) x 400 (D) mm, M8
          Akıllı Yuva montajı
          6xM4L6 (300 mm x 150 mm)

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          Yatay
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Sinyal loop through
          • RS232
          • IR Loopthrough
          • DisplayPort
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • RS232
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Kurulum kolaylığı
          Akıllı Yuva
          DPMS güç tasarruf sistemi
          Evet

        • Güç

          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Şebeke elektriği
          100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
          Tüketim (Tipik)
          190  W
          Tüketim (Maks.)
          320 W

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0 ~ 40  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C
          Bağıl nem
          %20 ~ 80 (çalışma), %5~95 (saklama)  %
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          MTBF
          30.000  saat

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 20W RMS

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Uzaktan kumanda ve AAA Piller
          • RS232 kablosu
          Birlikte Verilen Aksesuarlar
          • Philips logosu (x1)
          • RS232 Papatya zinciri kablosu (1,8 m)
          • Temizleme bezi (x 1)
          • DVI - I Kablosu (1,8 m) x 1
          • HDMI Kablosu (3 m)
          • HDMI vericisi (x1)
          • IR sensör kablosu (1,8 m)
          • M2 Vida (x2)
          • M3 vida (x2)
          • Güç kablosu (x3)
          • Dokunmatik Ekran Kalemi (x2)
          • USB A - B kablosu (3m)
          • USB Kapağı

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB Video Oynatma
          • ASF
          • AVI
          • FLV
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • DAT

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İspanyolca
          • Lehçe
          • Türkçe
          • Rusça
          • İtalyanca
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Arapça
          • Japonca
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Fince
          • Norveççe
          • Portekizce
          • İsveççe
          Yasal onaylar
          • CE
          • RoHS
          • CB
          • CU
          • EMF
          • EPA
          • FCC, Sınıf A
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Dahili Oynatıcı

          CPU
          MTK5680
          Saklama
          32 GB eMMc
          GPU
          DDR4 4 GB
          Micro SD Kartı
          1 TB desteği

        • Çoklu Dokunmatik Etkileşim

          Dokunma noktaları
          10 eşzamanlı dokunma noktası

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Uzaktan kumanda ve AAA Piller
        • RS232 kablosu

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