Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
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Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece bağlayın
Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Sadece bağlayın
Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece bağlayın
Oteller için özel olarak tasarlanan bu ultra ince LED/LCD TV'lerdeki Net TV ile web'de özgürce gezinin ve çok çeşitli çevrimiçi uygulamadan faydalanın.
Profesyonel LED LCD TV
Toplam:
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Multimedya Uygulamaları
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Boyutlar
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