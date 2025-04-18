Etkileyici görseller ile zahmetsiz eğlencenin bir araya geldiği Ambilight TV ile tanışın. Bu 4K Google TV ile bitmek bilmeyen kaydırmaya son; Google Asistan'dan en sevdiğiniz filmi, diziyi veya spor programını bulmasını istemeniz yeterli. Arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın
Dahili Google Asistan özellikli Ambilight TV.
126 cm (50 inç) AMBILIGHT TV
4K LED
HDR10+
Dolby Atmos ve DTS:X
Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar
Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Tüm eğlenceli içerikleriniz ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.
Canlı anlar. Net sahneler.
Yakınlaştırın. Ayrıntılara kendinizi kaptırın. Karşınızda hayallerin ötesine geçen 4K görüntü hassasiyeti. Netlik ve gerçekçi ayrıntılar için Pixel Precise Ultra HD ekran, her anı nefes kesici deneyimlerle doldurur.
HDR10+ ile ortaya çıkan renk ve kontrast
Daha fazla ayrıntı sizi bekliyor. Kare kare geliştirilmiş görüntü kalitesi. Daha vurgulu renk ve kontrastla en karanlık anlar ve en parlak sahneler bile daha nettir.
Kendinizi Dolby Atmos ve DTS:X ile kuşatın
Yönetmenin amaçladığı gibi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ve 3D ses deneyimleri için DTS:X ile sanki gerçekten sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Sese eklenen bu ekstra boyut ile evinizde daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor.
Google'ın yardımıyla en sevdiğiniz eğlenceli içerikler.
Ne izlemek istiyorsunuz? Google TV, uygulamalarınız ve abonelikleriniz içinde bulunan filmleri, dizileri ve benzeri içerikleri bir araya getirir ve bunları yalnızca sizin için düzenler. Beğendiğiniz içeriklere göre size öneriler sunar ve izleme listenizi düzenlemek için telefonunuzdaki Google TV uygulamasını hareket halindeyken bile kullanabilirsiniz.
Sesli asistanlar ve Apple AirPlay* ile uyumludur
Sesli asistanlar arasından seçim yapabilirsiniz! Uzaktan kumandanızdaki Google Asistan düğmesine basarak film ve dizileri bulmak, öneriler almak, uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etmek ve daha fazlası için sesinizi kullanabilirsiniz. Bunun yerine Alexa özellikli cihazlar üzerinden Alexa'dan TV'yi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. iPhone, iPad veya Mac'inizden TV'nize zahmetsizce görüntü yansıtın. Uygulamalardan film izleyin. Odadaki arkadaşlarınızla fotoğraf paylaşın.*
Seçmek için boyutu artırın
İster büyük, ister küçük bir TV tercih edin. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir televizyon seçin. Küçük ekranlı 43 inçten 65 inçlik bir televizyona kadar, TV'de daha akıllı bir seçim için inanılmaz 8000 Serisini inceleyin.
Avrupai tasarım yaklaşımı
Kenar standı, şık ince çerçevesiyle Avrupai tasarım en iyi haliyle karşınızda. Ambilight'ınızı dinlenme moduna ayarlayın ve TV'niz uyku modundayken odanızı renklerle doldurun. Ayrıca uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten, ambalajı ise FSC sertifikalı kartondan üretilmiştir. Ambalajın içindekiler de titizlikle düşünülerek geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
Teknik Özellikler
Ambilight
Ambilight Özellikleri
Ambilight Suite
Oyun modu
Duvar rengine uyarlanma
Dinlenme ışık modu
Ambilight Versiyonu
3 taraflı
Görüntü/Ekran
Çapraz ekran boyutu (inç)
50
inç
Çapraz ekran boyutu (metrik)
126
cm
Ekran
4K Ultra HD LED
Ekran çözünürlüğü
3840x2160p
Fotoğraf motoru
Pixel Precise Ultra HD
Görüntü geliştirme
Micro Dimming
Ultra Çözünürlük
Doğal Hareket
Crystal Clear
Kişisel
Ev Sineması
ECO
Film
Oyun
Monitör
Ekran giriş çözünürlüğü
Çözünürlük - Yenileme hızı
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ve iOS, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. iOS, Cisco'nun ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır.
Google TV, bu cihazın yazılım deneyiminin adı ve Google LLC'nin ticari markasıdır. YouTube, OK Google ve diğer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.
Apple TV uygulaması ve Apple TV+'ın kullanılabilirliği ülkenize veya bölgenize göre değişiklik gösterebilir. Lütfen Google Play ve Apple Inc. destek sayfalarını kontrol edin.
