      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8010/12

      Titan OS ile desteklenen Smart TV Ambilight TV ile tanışın. Avrupa tasarım mükemmelliğine tanık olun. Tüm filmleriniz, dizileriniz ve spor içeriğiniz size mükemmel bir görüntü kalitesiyle ve hızla sizinle. Renk, ışık ve 3 boyutlu sinema benzeri sese kendinizi kaptırın.

      LED 4K Ambilight TV

      4K Ambilight TV

      • 126 cm (50 inç) AMBILIGHT TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos ve DTS:X
      Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Tüm eğlenceli içerikleriniz ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.

      Yakınlaştırın. Ayrıntılara kendinizi kaptırın. Karşınızda hayallerin ötesine geçen 4K görüntü hassasiyeti. Netlik ve gerçekçi ayrıntılar için Pixel Precise Ultra HD ekran, her anı nefes kesici deneyimlerle doldurur.

      Daha fazla ayrıntı sizi bekliyor. Kare kare geliştirilmiş görüntü kalitesi. Daha vurgulu renk ve kontrastla en karanlık anlar ve en parlak sahneler bile daha nettir.

      Yönetmenin amaçladığı gibi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ve 3D ses deneyimleri için DTS:X ile sanki gerçekten sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Sese eklenen bu ekstra boyut ile evinizde daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor.

      Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

      Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar. TV aynı zamanda Alexa özellikli cihazlar ve Apple AirPlay ile uyumludur.

      İster büyük, ister küçük bir TV tercih edin. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir televizyon seçin. Küçük ekranlı 43 inçten 65 inçlik bir televizyona kadar, TV'de daha akıllı bir seçim için inanılmaz 8000 Serisini inceleyin.

      Avrupai tasarım, sürdürülebilir yaklaşım

      Kenar standı. İnce çerçeve. 4K LED TV. İşte Avrupai tasarımın kalitesi. Titan OS sayesinde hızlı ve kolay bulabileceğiniz içerikler ile her küçük ayrıntı, TV'niz ile birlikte gelen geri dönüştürülmüş plastik uzaktan kumandaya ve geri dönüştürülmüş FSC sertifikalı ambalaja kadar dikkatlice tasarlandı.

      Ses Artırma ile her kelimeye netlik kazandırın

      Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.

      Oyuna hazır bağlantı

      HDMI 2.1 ve VRR, daha hızlı oyun deneyimi ve daha akıcı grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Konsolunuzu açtığınızda otomatik olarak etkinleşen düşük veri gecikmesi ayarıyla oyununuza seviye atlatmaya hazırsınız.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Ambilight FTI Animasyonu
        • Ambilight Müzik
        • AmbiSleep
        • Oyun modu
        • Dinlenme ışık modu
        • Gün Doğumu Alarmı
        • Duvar rengine uyarlanma
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        50  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        126  cm
        Ekran
        4K Ultra HD LED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160p
        Fotoğraf motoru
        Pixel Precise Ultra HD
        Görüntü geliştirme
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Oyun
        • HDR 10+ Uyumlu
        • Ev Sineması
        • Monitör
        • Micro Dimming
        • Film
        • Kişisel
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ultra Çözünürlük

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT uygulaması*
        • Netflix*
        • YouTube
        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Alexa ile çalışır
        • Google Home ile Çalışır
        Akıllı Ev deneyimi
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home ile çalışır
        Oyun Kontrol Çubuğu
        Gamebar 2.0
        TTS desteği
        Evet

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.0 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        20 W
        Hoparlör yapılandırması
        2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
        Ses Geliştirme
        • AVL Modu
        • Tüm Ses Stilleri
        • Bas Geliştirme
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Eğlence
        • Ekolayzır
        • İşitme Profili
        • Gece Modu
        • Kişisel
        • Ses Artırma
        • DTS-X
        Kulaklık Özellikleri
        Kulaklık için Dolby Atmos
        Ses Motoru
        IntelliSound
        Ana Hoparlör
        Tam Aralıklı Bas Refleks (FR01A)

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        3
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        • kolay eşleştirme (RC mavi düğmesi)
        • Apple AirPlay ile çalışır
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI1'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 1 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        Oyun
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ Uyumlu

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        2229866
        SDR için enerji sınıfı
        E
        SDR için açık mod güç talebi
        48  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        95  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        LED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Eco modu
        • Işık sensörü
        • Görüntü dondurma (radyo için)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 2 adet AAA Pil
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Mat siyah çerçeve
        Stant tasarımı
        Metal siyah kemerli stant

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        804  mm
        Duvara montaja uyumlu
        200 x 100 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        1110 x 650 x 88 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        1110 x 709 x 281 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        1210 x736 x 131 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        8,50 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        8,80 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        11,18 kg

      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
      • *Apple, AirPlay ve Apple Home; Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

