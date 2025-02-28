50PUS8000/12
Ambilight'la bütünleşin
Titan OS ile desteklenen Smart TV Ambilight TV ile tanışın. Avrupa tasarım mükemmelliğine tanık olun. Tüm filmleriniz, dizileriniz ve spor içeriğiniz size mükemmel bir görüntü kalitesiyle ve hızla sizinle. Renk, ışık ve 3 boyutlu sinema benzeri sese kendinizi kaptırın.Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
toplam
recurring payment
Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Tüm eğlenceli içerikleriniz ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.
Yakınlaştırın. Ayrıntılara kendinizi kaptırın. Karşınızda hayallerin ötesine geçen 4K görüntü hassasiyeti. Netlik ve gerçekçi ayrıntılar için Pixel Precise Ultra HD ekran, her anı nefes kesici deneyimlerle doldurur.
Daha fazla ayrıntı sizi bekliyor. Kare kare geliştirilmiş görüntü kalitesi. Daha vurgulu renk ve kontrastla en karanlık anlar ve en parlak sahneler bile daha nettir.
Yönetmenin amaçladığı gibi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ve 3D ses deneyimleri için DTS:X ile sanki gerçekten sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedeceksiniz. Sese eklenen bu ekstra boyut ile evinizde daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor.
Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.
Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar. TV aynı zamanda Alexa özellikli cihazlar ve Apple AirPlay ile uyumludur.
İster büyük, ister küçük bir TV tercih edin. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyum sağlayan bir televizyon seçin. Küçük ekranlı 43 inçten 65 inçlik bir televizyona kadar, TV'de daha akıllı bir seçim için inanılmaz 8000 Serisini inceleyin.
Kenar standı. İnce çerçeve. 4K LED TV. İşte Avrupai tasarımın kalitesi. Titan OS sayesinde hızlı ve kolay bulabileceğiniz içerikler ile her küçük ayrıntı, TV'niz ile birlikte gelen geri dönüştürülmüş plastik uzaktan kumandaya ve geri dönüştürülmüş FSC sertifikalı ambalaja kadar dikkatlice tasarlandı.
Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.
HDMI 2.1 ve VRR, daha hızlı oyun deneyimi ve daha akıcı grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Konsolunuzu açtığınızda otomatik olarak etkinleşen düşük veri gecikmesi ayarıyla oyununuza seviye atlatmaya hazırsınız.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
